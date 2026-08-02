לאחר ההצלחה הרבה של הלהיט 'כשושנה', משיקים הזמרים שימי ליפשיץ ומוטי ויזל סינגל חדש המעניק חיים מחודשים ללחן אהוב של ר' שלמה קרליבך זצ"ל. הסינגל 'חננו', שראה אור השבוע, משלב את המסורת המוזיקלית העשירה עם ביטוי מוזיקלי עכשווי.

מקור הרעיון לפרויקט היה בלתי צפוי: בעיצומן של תפילות ראש השנה באומן, במניין 'נקודה טובה', כאשר החזן ר' שימי פריד שר את ניגונו של ר' שלמה קרליבך זצ"ל על המילים 'היום הרת עולם'. ההתרגשות והחיבור שנוצרו באותו רגע הובילו את שימי ליפשיץ ומוטי ויזל להבנה שהניגון ראוי לפרשנות מחודשת.

השיר 'חננו' מבטא תפילה וכמיהה עמוקה לישועה. המילים, המביעות את געגועי עם ישראל לגאולה, זוכות בגרסה החדשה לעיבוד מוזיקלי מרשים שביצע יענקי לנדאו. לנדאו, בעל ניסיון רב בעיבודים מוזיקליים בעולם החסידי, הצליח ליצור מסגרת מוזיקלית המשלבת את נשמת הלחן המקורי עם אנרגיה מודרנית.

העיבוד המוזיקלי שומר על הרגש האותנטי של הלחן המקורי, תוך מתן פרשנות חדשה המתאימה לאוזן בת זמננו. השילוב בין הווקאל של שני הזמרים לבין ההפקה המוזיקלית המתוחכמת יוצר חוויית האזנה מיוחדת - ניגון חסידי המדבר אל הלב בשפה של היום.

קליפ ויזואלי מתקדם

לשיר מצורף קליפ מושקע במיוחד. הרשי סגל, שעמד בראש ההפקה, צילם את הקליפ במקום ייחודי ושילב בו עריכה מתקדמת באמצעות טכנולוגיית AI, המטמיעה את הזמרים בתוך נקודות ציון בהיסטוריה של עם ישראל.

הקליפ מוביל את הצופה במסע ויזואלי דרך הגלויות והצרות שעבר עם ישראל לאורך הדורות, ועד לרגע הישועה. השימוש בטכנולוגיה מתקדמת מאפשר יצירת תמונות המחברות בין העבר להווה, ומעניקות לשיר מימד נוסף של עומק.

סגל, שביצע את התסריט, הבימוי, העריכה והצבע ויצירת ה-AI, הצליח ליצור יצירה ויזואלית המשלימה את המסר המוזיקלי ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוויה.

הפרויקט מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות המעניקות ללחנים קלאסיים של ר' שלמה קרליבך זצ"ל פרשנות עכשווית, בדומה לפרויקטים של אמנים נוספים בעולם המוזיקה החסידית.

הסינגל 'חננו' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ משודר ביוטיוב. שימי ליפשיץ ומוטי ויזל ממשיכים להוכיח שניתן לשמור על המסורת ועל נשמת הלחנים הקלאסיים, תוך מתן ביטוי חדש המדבר אל הדור הצעיר.