מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך של צבא ארצות הברית כמעט אזל במהלך חמישה חודשי הלחימה מול איראן, כך עולה מדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס. גורמים המכירים את הנתונים מסרו לסוכנות כי כמעט כל מלאי הטילים מסוג ATACMS ו-PrSM נוצל במהלך תקופה זו.

הממצאים מעוררים דאגה בקרב אנליסטים וגורמים ביטחוניים בארצות הברית, המביעים חשש ממוכנות מופחתת של הצבא האמריקאי להתמודדות עם עימותים צבאיים נוספים בעולם, במיוחד מול מעצמות גדולות כגון סין ורוסיה.

הנשיא דונלד טראמפ הגיב בעבר לדיווחים אלו בהצהרה רשמית מטעם הבית הלבן, בה טען כי לארצות הברית "יש הרבה יותר תחמושת מכל מדינה אחרת בעולם" וכי יש לה "הרבה יותר ממה שהיא זקוקה לו". לדבריו, "חברות הביטחון שלנו מייצרות כעת יותר תחמושת מאשר אי פעם בעבר, ומרחיבות את המפעלים והציוד שלהן ברמות שיא".

גם דובר הפנטגון, שון פרנל, פרסם הודעה מרגיעה ומסר כי "הצבא האמריקאי הוא החזק ביותר בעולם ויש לו את כל הנדרש לפעולה בזמן ובמקום שהנשיא יבחר. ביצענו מבצעים מוצלחים רבים במפקדות הקרביות השונות תוך הבטחה שצבא ארצות הברית מחזיק בארסנל יכולות עמוק להגנה על אזרחינו ועל האינטרסים הלאומיים".

מעבר לטילים הקרקעיים ארוכי הטווח, הנתונים מראים כי ארצות הברית השתמשה בכמעט מחצית ממלאי טילי השיוט מסוג טומאהוק המשוגרים מכלי שיט ימיים. כמו כן, הערכות מצביעים על כך שבין החודשים פברואר ויולי 2026 נעשה שימוש בכ-65% ממיירטי הפטריוט וכ-38% ממלאי מיירטי ה-THAAD, המשמשים להגנה מפני טילים בליסטיים.