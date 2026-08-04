ספינת צובר הנושאת דגל ליבריה בשם Minoan Pioneer נפגעה היום (יום שלישי) מפגיעה לא מזוהה בעת שיט במצר הורמוז, כ-37 קילומטרים צפונית-מזרחית לעיר אל-ח'סאב שבעומאן.

הפגיעה ארעה בחדר המנועים של הכלי, וגרמה להפסקת חשמל מוחלטת בספינה ולפרוץ שריפה נרחבת באזור מגורי אנשי הצוות. בשל חומרת המצב נאלצו חברי הצוות לעזוב את הספינה.

במהלך האירוע נעלם המהנדס השלישי של הספינה, והוא מוגדר כעת כנעדר. קריאת מצוקה ששודרה מהספינה נקלטה על ידי מיכלית שהייתה בסביבה, ורשויות אבטחת הימאות הבריטיות והעומאניות החלו בחקירת הנסיבות.

באירוע נפרד שהתרחש בלילה, משמרות המהפכה האיראניים תקפו בסיס צבאי אמריקני בשטח כווית. התקיפה בוצעה באמצעות שלושה כלי טיס בלתי מאויישים.

במקביל לתקיפה בכווית נשמעו פיצוצים חזקים במחוז בצרה שבעיראק, הסמוך לגבול, ודיווחים מקומיים ציינו שריפה שנצפתה באזור.

רק אתמול הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי החלו מגעים מדיניים בין הצדדים וכי תקיפות שתוכננו בוטלו.

זוהי הפעם הראשונה שארצות הברית נמנעת מלהגיב על תקיפה איראנית כלפי חייליה המוצבים במזרח התיכון. גם תקיפת הספינה במצר הורמוז עברה ללא תגובה אמריקנית עד כה, דבר המעורר סימני שאלה רבים בנוגע ל"שיחות" שמתאר טראמפ בין ארצות הברית לאיראן.

איראן מצידה מאשרת כי מתקיימות שיחות - אולם לא עם ארצות הברית אלא עם עומאן, במטרה לקבוע אופן גביית אגרה במצר הורמוז. איראן הדגישה גם במספר הזדמנויות כי גם אם יושג הסכם בין שתי המדינות, מצרי הורמוז לא ייפתחו עד להסרת המצור האמריקני.