בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
שדה התעופה הבינלאומי של כווית בוער כבר שלושה ימים לאחר סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)
בעוד המתיחות באזור מגיעה לשיא, כוחות הביטחון של כווית הצליחו לחשוף ולבלום תא טרור שני בתוך ימים ספורים, המזוהה עם ארגון חיזבאללה | המעצרים חושפים דפוס רחב ומדאיג של פעילות חבלנית הנתמכת על ידי איראן המאיימת על יציבות המפרץ כולו (העולם הערבי)
גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)