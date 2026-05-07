בבית המועצה האירופית בשטרסבורג התקיים אירוע לציון 81 שנה ליום השחרור וההצלה, בהשתתפות נציגי 46 המדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה.

האירוע, שיזם הנגיד גבריאל גרמן זכרייב, מציין את התאריך העברי של כניעת הרייך השלישי וסיום מלחמת העולם השניה, ונערך בשיתוף נציגויות צרפת, בריטניה, גרמניה וארצות הברית.

יושבת ראש ועדת השרים של מועצת אירופה, דניאלה קוצ'בה, הדגישה בדבריה כי עצם קיומו של יום המציין גם 'שחרור' וגם 'הצלה' עשוי להיראות מפתיע לנוכח זוועות השואה, אך דווקא בכך טמון עומקו של היום. לדבריה, חזונו של גרמן זכרייב מבקש לא רק לציין את סיום הטרגדיה, אלא גם את היכולת לבנות מחדש, להוקיר תודה למצילים ולחסידי אומות העולם, ולהפוך את הזיכרון לאחריות ולקריאה מוסרית מתמשכת.

רבה של שטרסבורג, הרה"ג רבי אברהם ווייל, הדגיש כי העובדה שיום השחרור וההצלה חל מספר שבועות לאחר חג הפסח איננה מקרית. "כשם שבפסח מציינים לא רק את היציאה ממצרים אלא את ראשיתו של תהליך רוחני ולאומי, כך גם יום השחרור וההצלה אינו רק סיום של תקופה אפלה אלא פתיחה מחודשת המחייבת חשבון נפש מוסרי ואנושי", אמר.

הרב ווייל הוסיף והבהיר: "אין קיום לאירופה ללא בני האדם המרכיבים אותה. המוסדות אינם נושאים מצפון - האדם הוא שמעניק משמעות להיסטוריה". דבריו הדגישו את האחריות האישית והקולקטיבית של כל אזרח ומוסד בשמירה על הזיכרון ועל הערכים ההומניים.

הנציגה המיוחדת של מזכ"ל מועצת אירופה למאבק באנטישמיות ובשנאה אנטי-דתית, אירנה קיצו מילונה, שנשאה דברים בשם מזכ"ל מועצת אירופה אלן ברסה, הודתה לרב מענדל סממה על קיום הטקס מדי שנה בבית מועצת אירופה. "בבית הזה הזיכרון לעולם אינו מיותר, אלא חיוני", ציינה.

מילונה הדגישה כי על רקע העלייה בגילויי השנאה והקיטוב באירופה, יש צורך דחוף בהעמקת המאבק באנטישמיות ובכל צורות השנאה. "מועצת אירופה רואה בשמירה על החיים היהודיים ביבשת חלק בלתי נפרד מתפקידה הערכי וההיסטורי", אמרה.

הקונסולית הכללית של ארצות הברית בשטרסבורג, איבון גונזלס, הבהירה כי "יום זה אינו מציין רק את קץ העריצות, אלא גם את ראשית ההתחדשות". לדבריה, רוח השחרור הזו ממשיכה להנחות גם היום את הדיפלומטיה האמריקאית.

גונזלס ציינה כי השגריר קושנר, שביקר באנדרטת השואה בשטרסבורג בנובמבר האחרון, מגלם את מחויבותה של ארצות הברית הן לזיכרון והן לפעולה. "תחת הנהגתו, משלחת ארצות הברית בצרפת, וכן נציגותה במועצת אירופה, מובילות מאבק פעיל נגד האנטישמיות הגוברת בעולם", הדגישה.

את האירוע פתח רבה של קהילת 'חמדת שלמה' בשטרסבורג, הרב מנדל סממה, שהסביר את מהות היוזמה לציון יום השחרור וההצלה בתאריך העברי של יום כניעת הרייך השלישי ושחרור העולם מהאימה והמוות. בדברי הפתיחה הודגשה משמעותו הייחודית של היום - לא רק כיום של זיכרון היסטורי, אלא גם כיום של הכרת תודה, אחריות מוסרית והתבוננות לעתיד.

יוזם יום השחרור וההצלה, גרמן זכרייב, שבמשך שנים פועל לעיגון היום בלוח השנה היהודי והבינלאומי, הבהיר: "הזיכרון איננו יכול להישאר רק זיכרון של כאב. מחובתנו להפוך אותו לאחריות, לאחדות ולהכרת הטוב לדורות הבאים".