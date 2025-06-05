נציגי 46 המדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה, השתתפו באירוע הצדעה מיוחד של המועצה בשיתוף הקונסוליה
האמריקאית, בטקס נשא דברים סגן המזכ"ל ביורן
בורג שהבהיר: "דווקא
בימינו, נוכח עליית תופעות של אנטישמיות, עלינו לחדש את מחויבותנו. המאבק בשנאה
בכל צורה שהיא הוא חובה מוסרית וכך הבטחת חופש הדת וביטחונן של הקהילות" | תיעוד (חדשות בעולם)
ח"כ בצלאל תקף בחריפות במליאה את נשיא צרפת על דבריו כלפי ישראל, מציג נתונים חמורים, ומזהיר מפני הסתה שעלולה להוביל לאלימות. במשרד התפוצות הגיבו לחבר הכנסת: "אנו עוקבים בדריכות – הפתרון הוא גם בעלייה לישראל" (חדשות חוץ)
ח"כ אבי מעוז תקף את הצהרת מקרון וממשלתו; ״הצביעות שמגבירה אנטישמיות", בעקבות דברי שר החוץ הצרפתי על אחריות ישראל להסלמה בעזה, כתב הרב הראשי של שטרסבורג לשר: ״זה שיח שמזכיר את הצדקת הטרור בטולוז" לדבריו, מה שנשמע לאחרונה מפריז – במיוחד מפיו של הנשיא מקרון – חוצה קו אדום.