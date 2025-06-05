נציגי 46 המדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה, השתתפו באירוע הצדעה מיוחד של המועצה בשיתוף הקונסוליה
האמריקאית, בטקס נשא דברים סגן המזכ"ל ביורן
בורג שהבהיר: "דווקא
בימינו, נוכח עליית תופעות של אנטישמיות, עלינו לחדש את מחויבותנו. המאבק בשנאה
בכל צורה שהיא הוא חובה מוסרית וכך הבטחת חופש הדת וביטחונן של הקהילות" | תיעוד (חדשות בעולם)
בארגנטינה, שבדיה, ארה"ב, תוניס,
צרפת, גרמניה,
אוסטריה, רוסיה,
הונגריה, בלארוס, אוסטרליה וכמובן בישראל, התקיימו עצרות תפילה
והודיה, בהשתתפות הרבנים הראשיים | ברחבת הכותל התקיים מעמד מיוחד עם אלפי ילדים שערכו סיומים והתפללו לרפואת הפצועים והחטופים | הנשיאים
פוטין והרצוג וראש הממשלה נתניהו, שיגרו
דברי ברכה מיוחדים | סיקור מיוחד (חדשות חרדים)
לקראת
'יום השחרור וההצלה' שיצוין השבוע, התקיים מעמד חידוש עמוד גבורה בגובה של 21 מטרים, במעמד רבנים ואישי ציבור | היוזם הנגיד גרמן זכרייב אמר בטקס המרגש: "עמוד הגבורה הזה הוא גם אות אזהרה לעם היהודי. לצערנו הרב, גם לאחר השואה האיומה הסכנות לעמינו עדיין לא חלפו מהעולם והגבולות בין טוב לרע מיטשטשים" | תיעוד וסיקור (חרדים)
הגרי"מ לאו השתתף בטקס שנערך בכנסת, לזכרון יום השחרור וההצלה מהנאצים ימ"ש, בדבריו בפני שרים וחכי"ם חיילי גדוד 'נצח יהודה', הוא תיאר התרגשות את נס הצלתו;
"מיגור הנאצים הצליח רק בזכות עמידתו של כל העולם באחדות מולם. ועם ההודיה
לבורא עולם עלינו להודות לשליחיו ובהם; ברית המועצות שהקריבה יותר מכולם ובהם כרבע
מיליון יהודים שנלחמו בצבא האדום. אנגליה, ארה״ב ולכל מתנגדי הנאציזם" (חדשות)