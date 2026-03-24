האיחוד האירופי מנדה מדינה שנחשדת בשיתוף פעולה עם רוסיה

שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר בתגובה להאשמות שהופנו כנגדו כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי.

לפי דיווח של אתר Euronews, סיירטו הכחיש כל הפרה של פרוטוקולי ביטחון והסביר כי החלטות האיחוד בנושא אנרגיה, תעשיית הרכב וביטחון משפיעות ישירות על יחסי הונגריה עם שותפים מחוץ לאיחוד.

לדבריו, "כן, יש לדון בנושאים הללו עם שותפינו מחוץ לאיחוד האירופי. אני מדבר לא רק עם שר החוץ הרוסי, אלא גם עם עמיתיי האמריקנים, הטורקים, הישראלים, הסרבים ואחרים לפני ואחרי ישיבות מועצת האיחוד האירופי. מה שאני אומר אולי נשמע חמור, אבל דיפלומטיה היא לדבר עם מנהיגים של מדינות אחרות".

בנוסף, פרסם סיירטו סרטון ברשתות החברתיות שבו הכחיש את הטענות על הפרת פרוטוקולי ביטחון בישיבות מועצת החוץ של האיחוד האירופי. הוא הדגיש כי ברמה המיניסטריאלית אין נושאים סודיים הנדונים: "כל שר מביא את הטלפון שלו לחדר חוץ ממני. הרעיון שיש פרוטוקולי ביטחון כלשהם נופל לקטגוריה של שטות", אמר סיירטו.

לפי דיווח של ה'וושינגטון פוסט', סיירטו סיפק באופן קבוע ללברוב "דיווחים בזמן אמת על מה שנדון" בישיבות האיחוד האירופי, וכן מידע על החלטות אפשריות.

במקביל דווח כי האיחוד האירופי מתעלם מהונגריה בדיונים רגישים מחשש לדליפות לרוסיה. מפלגת האופוזיציה ההונגרית, טיסה, הבטיחה כי אם תנצח בבחירות, היא "תחקור מיד את הקשרים של פטר סיירטו עם רוסיה".