מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרה היום (שני) חבילת סנקציות חדשה נגד מתנחלים ביהודה ושומרון וארגוני ימין בישראל. ההחלטה מסמנת שינוי דרמטי במדיניות האירופית כלפי ישראל, לאחר שהונגריה הסירה את הווטו שעיכב את המהלך במשך יותר משנה.

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה כי שרי החוץ "נתנו אור ירוק להטלת סנקציות על מתנחלים ישראלים בשל אלימות נגד פלסטינים". לדבריה, הוסכם גם על סנקציות חדשות נגד בכירים בחמאס. "הגיע הזמן שנעבור ממבוי סתום לביצוע. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות", כתבה קאלאס.

הארגונים עליהם הטיל האיחוד האירופי סנקציות, הם: ארגון אמנה, תנועת נחלה ויו"ר התנועה דניאלה וייס, ארגון השומר יו"ש ומי שכיהן בעבר כמנכ"ל הארגון, אביחי סוויסה וארגון רגבים ומנכ"ל הארגון מאיר דויטש.

הונגריה משנה כיוון

השינוי המרכזי שאפשר את אישור הסנקציות הוא הסרת הווטו ההונגרי. הונגריה וראש ממשלתה החדש, פטר מדיאר, מאותתים על שינוי חד במדיניות החוץ שלהם בכל הקשור ליחסים עם בריסל. סגנית ראש הממשלה ושרת החוץ החדשה של הונגריה, אניטה אורבן, הבהירה כי הונגריה לא תשתמש יותר בווטו ככלי לסחיטת האיחוד האירופי.

מקור באיחוד האירופי מסר כי ישראל מנסה להשפיע על רשימת האנשים והגופים שעליהם יוטלו הסנקציות. האיחוד הטיל בעבר שתי חבילות של סנקציות נגד תשעה ישראלים, ובהם אלישע ירד, ינון לוי ובנצי גופשטיין, וכן נגד חמישה ארגונים ובהם להב"א וצו 9. חבילת הסנקציות השלישית לא קודמה בשנים האחרונות בשל הווטו שהטילה הונגריה תחת שלטון אורבן.

צעדים נוספים על הפרק

לצד חבילת הסנקציות, שרי החוץ צפויים לדון גם בצעדים נוספים נגד ישראל. על השולחן מונחות הצעות להשעיה מלאה של הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי, שמקדמת ספרד, והצעה להגדיל את המכסים על תוצרת מההתנחלויות, שהגישו צרפת ושוודיה בחודש שעבר.

כפי שדווח בבבלי, שלוש מדינות – ספרד, אירלנד וסלובניה – פנו במכתב רשמי לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד בדרישה לקיים דיון דחוף באפשרות להשעות את הסכם האסוציאציה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, אף הצהיר כי בכוונתו להציע ביטול של כלל הסכמי השותפות – הצבאיים, הפוליטיים והכלכליים – בין האיחוד לישראל.

צעדים כלכליים אינם דורשים הסכמה פה אחד, אלא רוב מיוחס בלבד, שתלוי בעיקר בעמדתן של מדינות גדולות כמו איטליה וגרמניה. עם זאת, הסיכוי לקדם צעדים אלה נמוך בשל היעדר הסכמה פה אחד או רוב מיוחס הנדרש לאישורם. כפי שדווח, שרי החוץ נותרו חלוקים עמוקות בשאלה האם לנקוט צעדים מעשיים נגד ישראל.

שר החוץ, גדעון סער הגיב להחלטה ואמר כי: "ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. האיחוד האירופי בחר, בצורה שרירותית ופוליטית, להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס".

"מקוממת לא פחות היא ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי החמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו. אין אף עם בעולם שיש לו זכות מתועדת וארוכת שנים כזאת על ארצו כפי שיש לעם ישראל על ארץ ישראל. זוהי זכות מוסרית והיסטורית שהוכרה גם במשפט העמים ואין אף גורם שיכול ליטול אותה מהעם היהודי".

"הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות - לא מקובל ולא יצליח" חתם שר החוץ גדעון סער בתגובה להחלטה על הסנקציות החדשות של האיחוד הארופי.