המוסלמים ברחבי העולם החלו היום לציין את חודש הרמדאן, לאחר שראשי הדת במכה הודיעו כי ראו את חידוש הלבנה | גם בעזה התחילו היום את הצום, לצד תפילות בחורבות של מה שהיו פעם מסגדים | העיר שבחרה בטרור וברצח יהודים מתאבלת כעת על האובדן הגדול אחרי המלחמה (חדשות)
למרות הניסיון האמריקני המר ממלחמות אפגניסטן ועיראק, הממשל בוושינגטון הורה להיערך לאפשרות של מלחמה ממושכת עם איראן, כך לפי דיווח שמתפרסם ב'רויטרס' | הדיווח מתפרסם ברקע שיחות המשא ומתן שנמשכות בין ארה"ב לאיראן, כאשר הפגישה הקרובה תתקיים ביום שלישי הקרוב בז'נבה (חדשות)
מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
חמאס מתכנן להשתיל 10,000 מאנשיו בממשל החדש בעזה. לפי דיווח ברויטרס, ארגון הטרור קרא לאנשיו להשתלב במנגנוני השלטון הנתמכים ע"י ארה"ב, בניגוד לתוכנית טראמפ. ישראל צפויה להתנגד נחרצות למהלך שנתפס כצעד שישאיר את חמאס בשלטון מאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)
ימים לאחר בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות העיר ניו יורק, ב'רויטרס' בחנו את דעתם של יהודי ניו יורק על המצב החדש | בין פחד וחשש לתומכים מובהקים של השמאלן הרדיקלי, היהדות הניו-יורקית נראית מפוצלת מתמיד | הקולות מניו יורק (בעולם)
מספר תושבי נחל עוז שוחחו עם כתבי 'רויטרס' וחלקו עמם את חששותיהם לגבי חזרה לקיבוץ בו גדלו | אנשי ה"שלום" של הקיבוץ כבר לא מאמינים כל כך בשלום, וחוששים מהיום שחמאס יבצע שוב חלילה את מה שעשה כבר - כפי שהוא אכן התחייב שיקרה (חדשות)
לפי דיווח מדהים שפורסם היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס', לצבא לבנון אזל חומר הנפץ ששימש לחיסול מלאי הטילים והנשק של חיזבאללה | עוד עולה כי ישראל מעבירה מידע מודיעיני - והלבנונים עושים את העבודה | כל הפרטים (צבא)
רשתות התקשורת המובילות בעולם מסקרות את הפיגוע הנורא שהתרחש הבוקר בירושלים, בו נרצחו באכזריות חמישה יהודים |רוב כלי התקשורת העניקו לאירוע כותרת ראשית, ב'רויטרס' שידרו בלייב את הזירה הקשה מצומת רמות (בעולם)
חיילי המשמר הלאומי שהוצבו בוושינגטון הבירה מעידים על שעמום וחוסר מעש במסגרת תפקידם החדש בבירה - בהוראת טראמפ | לפי התיאור, החיילים שנמצאים שם לא מבינים לשם מה הם באו ובעיקר מפגינים נוכחות ו"מצטלמים עם תיירים" (חדשות, בעולם)
מחבלי חמאס קיבלו הוראה "להחזיק מעמד ככל האפשר" בעוד הארגון עומד בפני קריסה |חמאס נאבק על הישרדותו אך מוכרח לקבל הפסקת אש בטווח המיידי, אמרו גורמים בחמאס | האם סוף סוף הגיע רגע הקריסה של ארגון הטרור? דיווח מעודד אחרי כמעט שנתיים של מלחמה (חדשות)
טהרן, בירתה של איראן, בערה במשך שניים-עשר ימים תמימים. המתקפה הישראלית הפתאומית על מתקני הגרעין, הצבא והבכירים האיראניים הדהימה את העם האיראני, שהיה משוכנע כי הוא מוגן מאויביו על ידי הרפובליקה האסלאמית של איראן | כל אלו שגינו את המשטר או תמכו בישראל - לא העזו להזדהות בשמם, אך את עדויותיהם הם מסרו לכלי תקשורת בינלאומיים בעילום שם, בתקווה שלא ימצאו את עצמם בכלא אווין - שהופצץ גם הוא באופן סמלי על ידי ישראל | ויש גם את תומכי המשטר, אלו שמאמינים בג׳יהאד שיעי - עד המוות (חדשות)