לפי דיווח ב'רויטרס', "גורמים המקורבים" לראש הממשלה ציטטו את האחרון כאומר כי לישראל אין השפעה על הנשיא טראמפ.

כאשר קוראים דיווח מן הסוג הזה, השאלה הראשונה שצריכה להישאל אינה מה התוכן של התדרוך, אלא מה האינטרס של מי שתדרך אותו.

ראשית, יש לתמוה: אם אכן מדובר באנשים ה"קרובים" לראש הממשלה נתניהו, האם ייתכן שיילכו אלו להעביר לרויטרס דברים שאמר להם בשיחות סגורות?

ומה אם מי שעומד מאחורי ה"דיווח" אינו אלא ראש הממשלה נתניהו בעצמו?

אם הגענו למסקנה הזו, יש לנסות להבין מהו האינטרס של ישראל לגרום לעולם להאמין שלנתניהו אין השפעה על נשיא ארה"ב.

אין ספק. מדובר בהסכם גרוע. הגרוע שבגרועים. אין ספק ששערותיו של נתניהו אכן בערו כששמע את מה שמתחולל בימים אלו בחדר הסגלגל, ואת הדילים המפוקפקים שסוגר טראמפ מאחורי גבו.

עם זאת, נראה כי ביממה האחרונה נשיא ארה"ב מראה סימני התעשתות. הדבר ניכר באופן ברור בפוסטים שהוא מפרסם מדי כמה שעות: "אני לא עושה עסקאות גרועות, אני לא אובמה", או אמירות בסגנון "אני לא ממהר לשום מקום".

גם הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל' מוקדם יותר היום, קבע כי אכן חלה האטה בשיחות. לא ניתן לקבוע מה יהיה - טראמפ יכול לחתום הערב על הסכם, כמו שהוא יכול להפציץ לאיראן את הצורה, אולי אפילו במקביל. הדבר תלוי במנת המקדונלדס שקיבל אחר הצהריים.

עם זאת כאמור, יש סימנים חיוביים עבור ישראל לכך שהנשיא לוקח צעד אחורה, ואולי אפילו שניים.

אם נבוא לבחון את הדברים מנקודת המבט הזו, יש להתייחס בחשדנות רבה לדיווח של 'רויטרס'.

נראה כי ישנם שני הסברים מניחים את הדעת לכך שראש הממשלה יתדרך כי הוא אינו מחזיק ביכולת השפעה על טראמפ.

1. מתחילת המלחמה, ולמעשה עוד לפני שהיא התחילה, שונאי ישראל דוגמת קרלסון וחבר מרעיו פרסמו את הנרטיב לפיו ראש הממשלה נתניהו הוא זה שעומד מאחורי החלטת טראמפ להכנס למלחמה עם איראן. בימים האחרונים, כאשר התברר כי הנשיא טראמפ הולך לכיוון של הסכם מסוכן, צהלו שונאי ישראל אלו לאור ההתפתחויות: סוף סוף הצליח נשיא ארה"ב להיחלץ מהשפעתו הרעילה של נתניהו. כעת, לאחר שנראה כי טראמפ מבין בעצמו את הטעות הטרגית שהוא עושה (יש לקוות), זה בדיוק הזמן להצהיר קבל עם ועולם כי נתניהו אינו יכול להשפיע על טראמפ לשנות את דעתו.

במילים אחרות: גם אם יחליט נשיא ארה"ב לחזור למלחמה כפי שהצהיר בכמה מהפוסטים שלו בשעות האחרונות, יובהר לעולם כי אין לראש הממשלה קשר לאירוע.

2. האפשרות השנייה היא שהמסר מופנה יותר לאוזניו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - מאשר לציבור הקוראים של 'רויטרס'. בזמן שנשיא ארה"ב מתחיל להתעשת, שוב - בתקווה שזה אכן המצב, זהו בדיוק הזמן לטפח את האגו של הנשיא האמריקני באמצעות המסר לפיו כל החלטה שיקבל - שלו היא, גם ככה "אין לנו השפעה עליו".

האם האסטרטגיה הזו אכן תעבוד? האם הנשיא יבין שהוא חותר להסכם גרוע מזה של אובמה? ימים, ואולי שעות - יגידו.