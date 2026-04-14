בעוד המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה להסלים, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת הבוקר (שלישי) כי שתי המדינות עשויות לחדש את שיחות המו"מ כבר בימים הקרובים. על פי הדיווח, המשלחות צפויות לשוב לפקיסטן - זירת המו"מ המועדפת - אך טרם נקבע תאריך מדויק לפגישה.

הדיווח מגיע על רקע סדרת אירועים דרמטיים שהתרחשו בימים האחרונים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על מצור ימי מלא במצר הורמוז, איראן דרשה 270 מיליארד דולר פיצויים, ומשרד ההגנה האיראני הזהיר מפני "החרפת המשבר בשוק האנרגיה העולמי". כעת, נראה כי שני הצדדים מבינים שיש לנסות ולמצוא פתרון דיפלומטי לפני שהמצב יחרוג משליטה.

האתגרים העומדים בפני המו"מ

השיחות המתוכננות צפויות להתמודד עם מספר אתגרים משמעותיים. ראשית, דרישת הפיצויים האיראנית בסך 270 מיליארד דולר מהווה מכשול משמעutive. שנית, המצור הימי האמריקני שנכנס לתוקף ביום שני מחריף את המתיחות ומקשה על הגעה להסכמות.

בנוסף, הצהרות האיומים ההדדיות - מצד אחד טראמפ המאיים להשמיד ספינות תקיפה איראניות, ומצד שני משמרות המהפכה המזהירים כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו" - יוצרות אווירה מורכבת לניהול משא ומתן.