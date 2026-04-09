סער העמיד את הבכירה האירופאית על טעותה המביכה - כך היא הגיבה

שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס 'חטפה' גערה ממקבילה הישראלי גדעון סער, שהבהיר לה כי דבריה פשוט אינם נכונים.

הוויכוח באיקס החל לאחר שקאלאס טענה שחיזבאללה הסכים להתפרק מנשקו. שר החוץ גדעון סער הבהיר לה שלא היו דברים מעולם - היא נאלצה לערוך את הפוסט, כפי שניתן להיווכח באפליקציה שמאפשרת צפייה בגרסאות קודמות.

"חיזבאללה גרר את לבנון למלחמה, אך זכותה של ישראל להגן על עצמה אינה מצדיקה גרימת הרס כה עצום", כתבה בכירת האיחוד האירופי.

לדבריה, "תקיפות ישראליות הרגו מאות אמש, מה שמקשה לטעון שפעולות כבדות כאלה נופלות במסגרת הגנה עצמית. פעולות ישראל מעמידות את הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן תחת לחץ חמור. הפסקת האש עם איראן צריכה להאריך את לבנון."

היא הדגישה כי "חיזבאללה חייב להתפרק מנשקו. האיחוד האירופי תומך במאמצי לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו".

הפוסט, שזכה לתגובה של גדעון סער נערך לאחר שבפוסט קודם כתבה קאלאס כי "כפי שחיזבאללה התחייב", אודות פירוק מנשק.

סער הגיב לה בפוסט: "״מאז שחיזבאללה החל ב-2 במרץ בהתקפות החד צדדיות שלו על ישראל ללא עילה מצדנו, הוא ירה ללא אבחנה כ-6,500 טילים, רקטות וכטב"מים לעבר קהילות ויישובים ישראליים.

הפעולה של צה"ל אתמול בלבנון הייתה תקיפה מדויקת שהתבססה על מודיעין, שכוונה לעשרות מטרות טרור: מרכזי פיקוד חיזבאללה המאוישים על ידי מחבלים, מחסני נשק ואתרי שיגור.

‏הרוב המוחלט של הנפגעים היו מחבלי חיזבאללה. אין צבא אחר בעולם שמסוגל לתקוף בצורה כל כך מדויקת עם פגיעה מינימלית כזאת באזרחים.

הפעולה הזו הייתה מדויקת בהרבה מאשר בכל מלחמה אחרת.

‏קריאתך להרחיב את הפסקת האש גם ללבנון היא בדיוק העמדה של משטר הטרור האיראני. זה הופך את לבנון לא רק למקום תחת כיבוש איראני דה פקטו. זה הופך אותה גם לשטח איראני דה יורה. ארה"ב כבר הבהירה כי לבנון אינה חלק מההסכם.

‏טענת כי חיזבאללה "הסכים להתפרק". מתי זה קרה???

‏האמת היא ההפך. שוב ושוב חיזבאללה הכריז כי לא יעשה זאת.

‏את טוענת שהאיחוד האירופי "תומך במאמצי לבנון להתפרק מחיזבאללה". למרבה הצער, למרות התחייבותה לעשות זאת בהפסקת האש של נובמבר 2024 - ממשלת לבנון לא עשתה זאת, כפי שכולנו רואים בבירור היום. באופן מגוחך, שרי חיזבאללה עדיין מכהנים בממשלת לבנון!״.

כאמור, לאחר התגובה של סער, שינתה הבכירה את הפוסט שלה והשמיטה את הפסקה בה צוין שחיזבאללה הסכים להתפרק מנשק.