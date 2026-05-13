סמוטריץ' בקבר יוסף: 'אנחנו  לכל מרחבי ארצנו'

מאות אנשים התפללו הבוקר (רביעי) תפילת שחרית במתחם קבר יוסף שבשכם לרגל ספירת יסוד שביסוד, כחלק מהעמקת הנוכחות היהודית במקום, ולאחר החלטת שר הביטחון ישראל כ״ץ לאשר את קיום התפילה לאור יום.

בראש המתפללים הגיע שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שהתפלל במתחם תחת אבטחה כבדה של כוחות צה"ל ומשטרת ישראל. הכניסה לאור יום מהווה שלב משמעותי בתוכנית המדורגת להשבת הנוכחות היהודית הקבועה במקום.

הכניסה התקיימה לרגל ספירת יסוד שביסוד, כחלק מהעמקת הנוכחות היהודית במקום. במהלך הלילה שקדם לתפילת השחרית נכנסו למתחם כ-5,000 מתפללים במסגרת הכניסות הקבועות שמקיימת מועצה אזורית שומרון מדי חודש, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים ובליווי צה"ל.

יצוין כי לפני חמישה חודשים התקיימה לראשונה תפילת שחרית במקום מאז האינתיפדה, אך הכניסה הנוכחית היא הראשונה בה שיירת אוטובוסים נכנסת לשכם לאור יום במסגרת מאורגנת.

"העמקת השורשים בארצנו"

שר האוצר סמוטריץ' מסר בעקבות התפילה: "הנוכחות שלנו כאן בקבר יוסף, לאור יום, היא הצהרה ברורה: עם ישראל חוזר הביתה לכל מרחבי ארצו. קבר יוסף הוא עדות חיה לקשר הבלתי ניתק לניתוק בין עם ישראל לאדמתו".

השר הוסיף: "התפילה הזו היא שלב נוסף בתיקון היסטורי ובביסוס האחיזה שלנו בשומרון. אנחנו פועלים ונמשיך לפעול כדי שהנוכחות היהודית כאן תהפוך לקבוע, ואני קורא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף. זו התשובה הציונית ההולמת ביותר לאויבינו - העמקת השורשים בארצנו".

הכניסה לאור יום מגיעה על רקע תוכנית רחבה וסדורה שמובילים ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות, יחד עם הרב דודו בן נתן, אביו של החייל שובאל בן נתן הי"ד שנפל בקרב בדרום לבנון והיה פעיל לחזרה לקבר יוסף.

התוכנית גובשה יחד עם גורמים נוספים והיא מבוססת על צעדים מדורגים שנועדו להשיב את הנוכחות היהודית למקום הקדוש באופן קבוע, ולהחזרת ישיבת עוד יוסף חי למתחם הקבר.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זהו בוקר היסטורי של מעבר שלב נוסף לקראת חזרה מלאה של מדינת ישראל למתחם הקדוש הזה של ציון יוסף הצדיק. אני מבקש לשלוח ברכת חזק ואמץ לשר הביטחון ישראל כץ, שאישר את ההחלטה להתחיל תפילות בקבר יוסף ביום".

דגן הוסיף: "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לח"כ צבי סוכות ולמשפחת בן נתן היקרה על השותפות בתוכנית האסטרטגית להשבת הריבונות לקבר יוסף. אני מבקש להודות מקרב לב למפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, מפקד מג"ב איו"ש תת ניצב ניסו גואטה, ולמפקדים וללוחמים הגיבורים שאבטחו את הכניסה במסירות".

"המטרה - חזרה מלאה של הישיבה"

ראש המועצה סיכם את דבריו בהצהרה ברורה: "אין עם שיכול לגעת בשורשיו כמו העם היהודי שיכול לגעת בציונו של יוסף הצדיק. המצב הנוכחי לא יכול להימשך. המטרה שלנו ברורה - חזרה מלאה וקבועה של ישיבת 'עוד יוסף חי' למקומה הטבעי, ושדגל ישראל יתנוסס מעל קבר יוסף".

כזכור, בחודשים האחרונים התקיימו מספר כניסות משמעותיות לקבר יוסף, כולל הכנסת ספר תורה מרגשת לציון הקדוש לזכר הנופלים והנפטרים מתלמידי ישיבת עוד יוסף חי. הספר נתרם על ידי תורם אנונימי, והוא נשמר כעת בבית המדרש של הישיבה ביצהר עד לחזרה המלאה למתחם הקבר.