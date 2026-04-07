דרמה לילית שהופכת למלכודת אש: למעלה מ-100 חסידי ברסלב פרצו הבוקר למתחם קבר יוסף בשכם ללא אישור, והם מתבצרים במקום תחת איום ממשי של לינץ' המוני | בעוד בעיר שכם נשמעות קריאות הסתה לצאת ולפגוע במתפללים, החסידים עטופים בטליתות ותפילין ומצהירים: "זה ייגמר בדם, לא נתפנה" (חרדים)
כוחות מגדוד 50 של הנח"ל עצרו הבוקר את זיד חראז, מחבל חמאס שירה אתמול לעבר כוח צה"ל ופצע לוחם • המעצר התאפשר הודות למבצע מודיעיני מורכב של שב"כ • יחד איתו נעצרו סייעניו שסייעו לו להימלט מזירת הירי (צבא)
אלפים נכנסו הלילה, אור לצום עשרה בטבת, אל קבר יוסף בלב העיר שכם, לרגל פרשת השבוע, בה מוזכר פטירת יוסף הצדיק | הכניסה המיוחדת הייתה תחת שמירה אדוקה של כוחות צה"ל | במקום העתירו רבים בתפילות, ובחצר אף נערכו ריקודים סוערים בליווי מוזיקה כמיטב המסורת | לציין, כי מדובר בכניסה ראשונה לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית על חזרה לכניסות באור יום לקבר יוסף, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות | ארי קופרשטוק הצטרף, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
פקחי רשות הטבע והגנים, ערכו סיור שיגרתי באזור עמק המעיינות. במהלך הסיור זיהו הפקחים והצליחו לתפוס שני ציידים לא חוקיים על חם, מבצעים ציד חוחיות באמצעות רשת קופצת | כנגד השניים הוגש כתב אישום (חדשות משטרה)
כוחות שב"כ וצה"ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון | המבוקש, המזוהה עם פתח, נעצר בפעילות ממוקדת במסגרת מבצע "חמש אבנים", לאור יום, בשוק בלב הקסבה בשכם | הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (ביטחון)