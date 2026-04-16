אלפי מתפללים נכנסו הלילה (ליל חמישי) לקבר יוסף הצדיק שבשכם, במסגרת הכניסות החודשיות הקבועות של המועצה האזורית שומרון. הכניסה התקיימה בליווי כוחות צה"ל מחטיבת שומרון, משמר הגבול ומשטרת ישראל, ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים.

בין המשתתפים בכניסה נמנו אב"ד ויז'ניץ הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מפקד חטיבת שומרון אל"מ אריאל גונן, קצין הגמ"ר פיקוד מרכז סא"ל אליצור טרבלסי, בני משפחות שכולות ואלפי מתפללים נוספים מכל רחבי הארץ. התרגשות גדולה בחסידות ויז'ניץ ביקורו של בנו הבכור של האדמו"ר מויז'ניץ עורר התרגשות רבה בקרב חסידי החצר. כידוע, לפני כעשר שנים הגיע האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א עצמו לביקור היסטורי בקבר יוסף, ובמהלכו אף קבע מזוזה בפתח מבנה הציון הקדוש. הגה"צ רבי חיים מאיר הגר מסר בקבר דברי ברכה מיוחדים לתושבי האזור: "אני רוצה לברך את התושבים של האזור, שיש להם את הזכות לבנות את ארץ ישראל, בזכות זה שאנחנו יכולים לבוא לקבר יוסף. השם יעזור שיהיה לכם אך טוב: ברוחניות ובגשמיות".

"ובזה שאתם שומרים עלינו, על עם ישראל, שיהיה לכם גם שמירה ויהיה לכם רק בשמחות ובלי בעיות. והכל יהיה על מי מנוחות עד שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן", הוסיף הגה"צ.

"מחוברים לתורה, לעם ולארץ"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, השיב בדברי תודה וברכה: "גם אנחנו, כולנו, בשם כל תושבי השומרון, מברכים את כבוד הרב, ואת הרבי - שתהיה בעזרת השם רפואה שלמה. בזכות התפילה הקדושה שלכם כאן, בזכות שאנחנו ביחד, מחוברים לתורה, מחוברים לעם שלנו ומחוברים לארץ שלנו, הקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל בניצחון ובשמירה".

"הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להוסיף תורה, ויישוב הארץ, ואחדות בינינו בעזרת השם", סיכם דגן את דבריו.

יצוין כי הכניסות החודשיות לקבר יוסף מתקיימות באופן סדיר במסגרת המאמצים להחזרת הנוכחות היהודית הקבועה למקום. בחודשים האחרונים התקיימו במקום הכנסת ספר תורה מרגשת ותפילה באור יום לראשונה אחרי 25 שנה, כחלק מהמהלך ההדרגתי לחיזוק האחיזה היהודית בציון הקדוש.