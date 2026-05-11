ניצול קשישים: הצוואה המהדהדת שנמחקה בבית המשפט

סכסוך ירושה כואב שהגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה הסתיים השבוע בפסק דין מהדהד. בלב המחלוקת עמדה צוואה שנערכה בשנת תשע"ד, אשר העניקה לבת אחת חלק ארי בנכסי האב המנוח, בעל מוסך ונדל"ן עסקי שנפטר בגיל 87.

שני האחים, שגילו את דבר קיום הצוואה רק לאחר שנים, הגישו תביעה לביטולה. טענתם המרכזית: מדובר במסמך שנערך תחת השפעה בלתי הוגנת וניצול של מצב ההורים המבוגרים. בית המשפט, בראשות השופט צ'יזיק, נעתר לתביעה והורה על ביטול הצוואה.

מפסק הדין עולה תמונה עגומה של ניצול שיטתי. הבת, שהתגוררה בבית ההורים ונסמכה על שולחנם, דאגה להחתים את האב על סדרת מסמכים משפטיים בתוך ימים ספורים. השופט קבע כי הבת בודדה את האב ממשפחתו והשתמשה במצבה הרפואי המורכב של האם כדי ליצור "קשר גורדי" של תלות מוחלטת. על פי הממצאים, ההורים הפכו כמעט ל"כלי שרת" בידיה של הבת במטרה לנשל את אחיה. השופט ציין כי הבת ניצלה את חולשתם של ההורים המבוגרים ואת תלותם בה, תוך שהיא מנתקת אותם מיתר בני המשפחה.

הסכם טיפול חריג וחובות מפוקפקים

הדרמה התעצמה כשנחשף הסכם חריג שבו התחייב האב לשלם לבתו סכומי עתק עבור הטיפול באם. החוב, שהצטבר למאות אלפי שקלים, הועמס על העיזבון ונועד להעביר נכסים נוספים לבת מעבר לצוואה.

השופט צ'יזיק מתח ביקורת חריפה על המעורבות המהותית של הבת בניסוח הצוואה ועל הקשר המפוקפק שלה עם עורכת הדין שערכה את המסמך. נקבע כי הצוואה מפלה באופן מובהק את הבת לטובה, תוך פגיעה קשה בשלום הבית וביחסים המשפחתיים התקינים שהיו אמורים להישמר בין שלושת הילדים.

חלוקה שווה בין האחים

בסיומו של ההליך המשפטי המטלטל, הורה בית המשפט על ביטול מוחלט של הצוואה. נקבע כי נכסי המשפחה, הכוללים דירת מגורים ומתחם עסקי בשווי מיליוני שקלים, יחולקו שווה בשווה בין שלושת האחים, בדיוק כפי שנקבע גם בחלוקת ירושת האם.

פסק הדין מהווה תמרור אזהרה ברור מפני ניצול קשישים ומדגיש את חשיבות השמירה על הגינות בחלוקת ירושה. כידוע, סכסוכי ירושה הם מהמחלוקות הקשות ביותר במשפחות, והם משאירים פצעים עמוקים לדורות.

ההכרעה המשפטית מצטרפת לשורה של פסקי דין דומים בשנים האחרונות, שבהם בתי המשפט מבטלים צוואות שנערכו תחת השפעה בלתי הוגנת של הורים קשישים. המסר ברור: מערכת המשפט לא תעמוד מנגד כאשר מנצלים את חולשתם של קשישים למען רווח כלכלי.