נפתח משפטו של המוסלמי שרצח באכזריות נוראה לפני כשלוש שנים את שכנו היהודי הקשיש, כשזרק אותו מהקומה ה-17 בבניין מגורים בליון שבצרפת | הוא הודה במעשה אך מכחיש מניע אנטישמי וטוען שהיה במצב פרנואידי (יהודים בעולם)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים | אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור | ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 - אלו של דה גול, גולדה או בגין - הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה, מגזין)
ניצל קשישים ולקוחות תמימים: תושב מזרח ירושלים, בעל פנצ'רייה בבירה באזור גן הפעמון, חשוד בעוקץ שיטתי בהיקף של מאות אלפי שקלים מלקוחות שהגיעו למקום | בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משפט, פלילי)
הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
נשיאה הקודם של קולומביה, אלברו אוריבה, נידון ל-12 שנות מעצר בית וקנס של כ-850 אלף דולר לאחר שהורשע בשיבוש הליכי משפט ובשוחד עדים במשפט שארך כחצי שנה | זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של קולומביה שנשיא לשעבר מורשע בפלילים (בעולם)