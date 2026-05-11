בצעד חסר תקדים שמעורר דאגה עמוקה, הגיעה האלימות והפרוטקשן מהגליל הבוקר (שני) עד ללב הדמוקרטיה הישראלית. עוזרו של מואייד אל-הייב, ראש עיריית טובא זנגריה, עצר את ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת המשנה לחינוך, במסדרון הכנסת והפעיל שיחת וידאו עם ראש העיר.

בשיחה הטיח אל-הייב בח"כ איומים ישירים: "שלא תעז לבוא לטובא זנגריה". האירוע הסתיים רק לאחר התערבות נמרצת של משמר הכנסת שהרחיק את העוזר מהמקום. כעת נבדק האירוע על ידי גורמי האכיפה.

הסיור ששיגע את בכירי העירייה

הרקע לעימות המטלטל הוא סיור שערך ח"כ סוכות ביישוב לפני ימים ספורים, במטרה ללוות חקלאים הסובלים מטרור הפרוטקשן בגזרה. בעקבות שורת פניות חמורות שהגיעו ללשכתו מחקלאים ואנשי חינוך, החליט סוכות להעמיק את הפיקוח הפרלמנטרי על הנעשה ביישוב.

דבר זה, ככל הנראה, עורר את חמתם של בכירי המועצה, שניסו כעת להשתמש בשיטות של איומים גם בתוך משכן הכנסת עצמו. העובדה שראש עיר מרשה לעצמו לאיים על חבר כנסת בתוך המשכן מעוררת דאגה עמוקה בקרב גורמי הביטחון.

"נבוא על אפיכם וחמתכם"

ח"כ צבי סוכות, המכהן כיו"ר ועדת החינוך, הגיב לאחר מכן לאירוע והבהיר כי האיומים רק מחזקים את החלטתו להגיע למוקדי החינוך בחברה הערבית. לדבריו, בטובא זנגריה שכחו מי "בעל הבית" במדינה, והניסיון למנוע ביקורת ופיקוח הוא דוגמה חיה לעידוד פשיעה ואלימות.

סוכות הדגיש כי לא תהיה "מדינה בתוך מדינה" וכי חובתו כנבחר ציבור לוודא שמערכת החינוך מחנכת לנאמנות ולא לעוינות. "נבוא על אפיכם וחמתכם", הבהיר ח"כ סוכות, תוך שהוא מבטיח להמשיך בפעילות הפיקוח.

המאבק בטרור החקלאי עולה מדרגה

התקרית החמורה בכנסת מסמנת עליית מדרגה במאבק נגד משפחות הפשע והפרוטקשן בצפון. יצוין כי בחודשים האחרונים התגברה הפעילות נגד תופעת הפרוטקשן, כאשר דוח מבקר המדינה חשף כי 87% מהקבלנים בנגב נדרשו לשלם דמי חסות.

רק לפני ימים ספורים עצרה המשטרה 11 חשודים בסחיטת דמי חסות באזור ראשון לציון, במסגרת חקירה סמויה שבה הקימה יחידת פרוטקשן דרום להב 433 חברה קבלנית פיקטיבית. התופעה, שהחלה בדרום, הפכה למכת מדינה כלל-ארצית.