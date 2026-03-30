משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה | "נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”, הודיעו | ההודעה מתייחסת גם לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו היתה דמות שנוצרה ב-AI (בעולם)
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה האסלאמית לחץ על חברי מועצת המומחים – הגוף האחראי למינוי המנהיג העליון – ואיים על בני משפחותיהם כדי להבטיח את הכרזתו של מוג'תבא ח'אמנאי כמנהיג החדש | איום על בני משפחה הוא טקטיקה ידועה של סוכנויות הביטחון באיראן (בעולם)
חוקר בכיר בארה"ב הזהיר כי צוללות סיניות פועלות "קרוב מאוד" לשטח המדינה, בעוד בייג’ינג מרחיבה את פעילותה התת־ימית | דבריו נאמרו על רקע תוכניתה של סין לשלוח שליח מיוחד למזרח התיכון לצורך מאמצי תיווך, בזמן שהתקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדים של המשטר האיראני נמשכות (בעולם)
הרמטכ"ל אייל זמיר שיגר מסר מאיים לאויבי ישראל, ברקע הדריכות לקראת אפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן שתוביל בסבירות גבוהה לירי על ישראל. לדבריו, "מי שיבקש לבחון את נחישותנו יפגוש עוצמה שתגבה ממנו מחיר מיידי וכבד" (צבא וביטחון)
גל נוסף של הודעות "הפחדה" מגורמים עוינים הופץ הערב לטלפונים של אזרחים רבים בישראל • מערך הסייבר הלאומי מבהיר: "מדובר בניסיון לייצר בהלה, לא בוצעה פריצה למכשירים" • הדיווחים מגיעים לאחר פריצות לחשבונותיהם של בנט, שקד ובכירים בלשכת רה"מ • ההמלצה: לא לשתף ולא להשיב (בארץ)
תושב הוד השרון הצטלם עם אקדח, כשאצבעו על ההדק, בעודו מיישיר מבט רציני למצלמה | הוא פרסם את התמונה ברשת ואיים לפגוע בראש הממשלה לשעבר בנט | את התמונה גם קבע כרקע בחשבונו האישי | היום גזר בית המשפט את דינו (משפט)
במהלך השבת האחרונה, כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלים שהתקרבו לעבר הקו הצהוב ברצועת עזה | בהודעת צה"ל נאמר כי "הם היוו איום מידי על כוחותינו, ובפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)
בפעם הראשונה בהיסטוריה, איסלנד הכריזה רשמית על קריסת זרם האוקיינוס האטלנטי (AMOC) כאיום ביטחוני לאומי ואיום קיומי, צעד המעיד על עומק הדאגה ביחס לשינויים האקלימיים הקיצוניים | הממשלה בוחנת צעדי חירום ומכינה תוכנית פעולה בין-משרדית להתמודדות עם השפעות אפשריות (בעולם)
ח"כ סוכות קיבל מכתב מאיים לביתו שביישוב יצהר, שכלל חומר חשוד ואיומים מפורשים כלפיו וכלפי בני משפחתו | המכתב, בשם "ארגון הנוקמים הישראלים", דרש ממנו לפעול בכנסת נגד הממשלה ולהצביע בעד שחרור החטופים, ונגד חוק הגיוס | כך הוא הגיב למכתב המאיים (פוליטי)
אחד מעובדי קרן הסיוע ההומניטרי בעזה, קיבל איומים על חייו - מארגון הטרור חמאס | בהודעה שקיבל נאמר: "לא נסלח לך על מעורבותך בפרויקטים שפוגעים בכבוד של עמנו ומשרתים אג'נדות חשודות במסווה של עבודה הומניטרית | בסיום נכתב: "אתה תישא באחריות מלאה לתוצאות מעשיך" (חדשות)