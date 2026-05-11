בבלי
בצל האיומים

ונצואלה מספר 2? ארה"ב מכינה את הקרקע להשתלטות על מדינה נוספת

25 טיסות ריגול אמריקאיות נצפו מול חופי קובה מאז פברואר | ההסלמה מגיעה על רקע איומי טראמפ והחרפת הסנקציות נגד המשטר הקומוניסטי (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ניתוח של רשת CNN חושף כי טיסות איסוף המודיעין של צבא ארצות הברית מול חופי קובה זינקו באופן חריג בחודשים האחרונים.

לפי הנתונים, מאז 4 בפברואר ביצעו חיל הים וחיל האוויר האמריקני לפחות 25 טיסות ריגול מאוישות ובלתי מאוישות סמוך להוואנה וסנטיאגו דה קובה, כשחלקן התקרבו עד כ-64 קילומטרים מהחוף.

בין המטוסים שתועדו היו מטוסי הסיור P-8A Poseidon, מטוסי המודיעין RC-135V Rivet Joint ומל״טי MQ-4C Triton. לפי הדיווח, מדובר בעלייה חדה וחריגה בפעילות, לאחר שלפני פברואר כמעט שלא נראו באזור טיסות גלויות מסוג זה.

ההסלמה מגיעה במקביל להחרפת ההתבטאויות של נשיא ארה״ב נגד קובה. טראמפ שיתף בעבר פוסט שבו טען כי יבקר ב״הוואנה החופשית״ לפני סיום כהונתו, ובהמשך הורה על מצור נפט על האי.

הממשל האמריקני הרחיב מאז את הסנקציות נגד קובה וטען כי היא מהווה ״איום״ על הביטחון הלאומי של ארה״ב.

לפי CNN, דפוס דומה נרשם גם לפני מבצעים אמריקניים בונצואלה ובאיראן, כאשר טיסות מודיעין גלויות התרבו לפני פעולות צבאיות - כמו לקיחת הנשיא ניקולס מדורו בשבי. בקובה מעריכים כי עצם חשיפת הטיסות בפלטפורמות מעקב פומביות נועדה גם להעביר מסר מאיים לשלטון הקומוניסטי באי.

