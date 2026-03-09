במהלך פעילות של כוחות המשטרה בלוד כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור תופעת סחיטת דמי החסות (פרוטקשן), פתח אחד החשודים באש חיה לעבר הלוחמים וסיכן את חייהם באופן מיידי | המסתערבים הגיבו בירי מדויק לעבר מקור האש וניטרלו את החשוד (משטרה)
בעסק לשטיפת רכבים בנצרת, נכנסו שני גברים וביקשו מבעל המקום להעביר להם את הכסף שהרוויח, אך הוא סירב | השניים תועדו במצלמות האבטחה, גונבים טלפון נייד, שכעבור שעות נמצא אצלם בחיפוש של המשטרה שלכדה אותם (חדשות בארץ)
סוכן משטרתי סמוי הוחדר על ידי היחידה המרכזית של מחוז חוף לשורות עולם גביית דמי החסות (הפרוטקשן), פעל בו במשך שנה שלמה והביא למעצרם של עשרות חשודים | החקירה הפכה הבוקר לגלויה במעצרם של עשרות חשודים על ידי המשטרה בפשיטה דרמטית (חדשות, משטרה)