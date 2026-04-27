בשנה האחרונה מתנהלת חקירה סמויה ביחידת פרוטקשן דרום להב 433 בשת"פ עם תחנת עיירות כנגד מספר חשודים תושבי חורה, בחשד לסד"ח, גד"ח והלבנת הון יחד עם חשודים נוספים.

במסגרת החקירה, להב 433 הקימה חברה קבלנית לעבודות בניה ופיתוח וכעבור זמן מה, הגיעה פניית תשלום מצד החשודים לתשלום דמי שמירה.

היום (שני) עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי מחוז דרום, על 10 יעדים ברחבי הארץ ועצרו חשודים בסחיטה וכו בעלי חברות שמירה אשר נתנו כסות חשבונאית לתשלום שנגבה מהנסחטים.

במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים, נתפסו רכבי יוקרה וחומר חשוד כסם, בתום חקירתם יובאו החשודים להארכת מעצר.

במשטרה אומרים כי "להב 433 על כלל יחידותיה, תמשיך במאבק נגד תופעת הפרוטקשן, כולל מתן שירותי שמירה ככיסוי לסחיטה ותגיע למיצוי הדין עם הסוחטים ועם בעלי חברות השמירה שבאמצעותם הועבר התשלום".