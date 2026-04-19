פייגלין: הממשלה מסמנת גבולות מדינה פלסטינית

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין מתח ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון, בטענה כי למרות הבנייה המאסיבית באזור, הממשלה למעשה מאמצת את גבולות אוסלו ומסמנת את גבולות המדינה הפלסטינית המתוכננת.

"דרך החורבנות האלו והגירושים הללו, מנסה המערכת לסמן איפה מותר להתיישב ואיפה אסור להתיישב", מסר פייגלין. "כשאתה בודק את הסימון הזה, אלו גבולות אוסלו ואלו גבולות המדינה הפלסטינית המתוכננת על ידי ארצות הברית ומדינת ישראל בחתימתו הרשמית והגלויה של ראש הממשלה".

על פי דבריו, "כל מה שחורג מהגבולות הללו – ייהרס". פייגלין הדגיש כי הדברים נכונים גם לגבי ממשלת הימין הנוכחית, וזאת חצי שנה לפני הבחירות הצפויות.

הביקורת מגיעה על רקע פעילות ממשלתית נרחבת ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים. כידוע, הוקם צוות מיוחד לקידום תשתיות המים והחשמל ליישובים החדשים במסגרת תוכנית 'מיליון בשומרון', ושר הביטחון ישראל כץ הודיע על הקצאה של 350 מיליון שקל לחיזוק הביטחון באזור.

המתח בין הבנייה לפינויים

דברי פייגלין משקפים את המתח הקיים בקרב חלקים מהימין בנוגע למדיניות ההתיישבות. מצד אחד, הממשלה מקדמת פרויקטים נרחבים של בנייה ופיתוח תשתיות, ולאחרונה אף אושרה הקמת יישובים חדשים בצפון השומרון. מצד שני, נמשכים פינויים של חוות ומאחזים שלא קיבלו אישור רשמי.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמה הפעילות הביטחונית ביהודה ושומרון, כאשר כוחות צה"ל והשב"כ פועלים באופן שוטף לסיכול תשתיות טרור. במקביל, ראש הממשלה נתניהו כינס לאחרונה דיון חירום בעניין התגברות הפשיעה הלאומנית באזור.

בחודשים האחרונים נרשמה עלייה בפעילות הטרור ביהודה ושומרון, כאשר רק בשבוע שעבר התרחש פיגוע דקירה בצומת מישור אדומים, ולפני כשבועיים נרצח יהודה שרמן הי"ד בפיגוע דריסה סמוך ליישוב חומש. המשטרה והשב"כ ממשיכים בפעילות נרחבת לסיכול תשתיות טרור באזור.