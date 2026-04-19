משה פייגלין

משה זלמן פייגלין (נולד ב-31 ביולי 1962) הוא פוליטיקאי ישראלי ימני ליברטריאני, שכיהן כחבר הכנסת מטעם הליכוד וכסגן יוד הכנסת התשע עשרה. נשוי ואב למספר ילדים, פייגלין מתגורר בכפר עדולם שבמרכז הארץ. לאחר שעזב את הליכוד הקים את מפלגת זהות שהתמודדה בבחירות לכנסת ה-21 אך לא צלחה את אחוז החסימה. בדצמבר 2023 הודיע על פרישתו השנייה מהליכוד והחזרה לפעילות במסגרת מפלגת זהות.

פייגלין ידוע בשילוב ייחודי של עמדות ימין עמוק בנושאי ביטחון וריבונות לצד תפיסה ליברטריאנית בנושאי כלכלה וחירות הפרט. הוא הקים את תנועת "זו ארצנו" בשנות התשעים למאבק בהסכמי אוסלו, ומאז פעל להשפיע על המפה הפוליטית הישראלית מתוך דגש על ריבונות יהודית מלאה בכל שטחי ארץ ישראל, כולל שינוי הסטטוס קוו בהר הבית.

במהלך שנות פעילותו בליכוד (1990-2015), פייגלין הקים את חטיבת "מנהיגות יהודית" במטרה לשנות את המפלגה מבפנים. הוא התמודד מול בנימין נתניהו על ראשות התנועה פעמיים - ב-2005 זכה ב-12.4% מהקולות, וב-2012 הגיע לשיא של 23.2%. בין השנים 2013-2015 כיהן בכנסת ה-19 ואף שימש כסגן יו"ר הכנסת, אך לאחר שנדחק למקום ה-36 בפריימריז, פרש מהליכוד בטענה לסיכול ממוקד מצד נתניהו.

ב-2015 הקים פייגלין את מפלגת "זהות" עם מצע שעורר תשומת לב רבה בשל שילובו של עמדות שמרניות בנושאי ביטחון וריבונות לצד עמדות ליברליות כמו לגליזציה של קנאביס וכלכלה חופשית. בבחירות אפריל 2019 זכתה המפלגה לסיקור תקשורתי נרחב אך לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. המצע כלל דגש על צמצום מעורבות המדינה בחיי האזרח, ביטול מכסים, הפחתת מסים ותחרות חופשית.

בשנים 2021-2022 חזר פייגלין לשורות הליכוד, אך בפריימריז לכנסת ה-25 הגיע למקום לא ריאלי (54). בדצמבר 2023, על רקע ביקורת חריפה על ניהול מלחמת "חרבות ברזל", הודיע על פרישתו השנייה מהליכוד. בינואר 2024 הכריז על הקמתה מחדש של מפלגת זהות והביע את כוונתו להתמודד על הנהגת המדינה.

עיקרי המצע של מפלגת זהות מתמקדים בשלושה צירים מרכזיים: חירות - צמצום מעורבות המדינה בחיי האזרח והגברת חירויות אישיות; כלכלה - ביטול מכסים, הפחתת מסים ותחרות חופשית; וריבונות - החלת ריבונות ישראלית בכל שטחי ארץ ישראל ושינוי הסטטוס קוו בהר הבית. השילוב הייחודי הזה מציב את פייגלין כדמות ייחודית במפה הפוליטית הישראלית.