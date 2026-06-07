פרטים חדשים נחשפים מהפיגוע הרצחני שהתרחש הבוקר (ראשון) באזור מחוז המרכז, בו קיפח את חייו לוחם המילואים חיים קלומיטי ונפצעו נוספים. המשטרה פרסמה היום תיעודים נרחבים מהרגעים שאחרי הפיגוע, לצד פרטים חדשים.

האירוע נפתח בשעה 10:36 לפי המשטרה, כאשר דיווחים ראשונים על ירי בתחנת דלק ומסעדת מזון מהיר סמוך לכוכב יאיר הקפיצו את כוחות המחוז בפיקודו של ניצב אמיר כהן. מהחקירה עולה כי המחבל, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו תושב טייבה, יצא למסע הרג מתוכנן מראש, כשהוא נע ברכבו ועובר בין מוקדי ירי שונים.

מסלול הדמים החל באזור צור יגאל, שם ירה לעבר אזרחים בתחנת דלק, משם המשיך לצור יצחק וירה לעבר עמדת השמירה, וסיים בירי לעבר עמדת השמירה בצור נתן, שם נפצעו שומר ואזרחית. בעיצומו של הטירוף, נתקל המחבל בלוחם מילואים שנסע ברכבו וירה בו למוות.

אחד מרגעי המפנה הדרמטיים התרחש בכניסה ליישוב סלעית, שם ניסה המחבל להמשיך במסעו, אך נתקל ברבש"ץ היישוב שחתר למגע באומץ לב, השיב באש וניהל חילופי יריות שהדפו את המחבל מהמקום. התיעודים הדרמטיים מהשטח מציגים את כוחות היס"מ ומג"ב סורקים את רכבו של המחבל, שהיה עמוס בסימני ירי, ואת מסוק המשטרה שסייע במצוד האווירי לאחר שהוכרז אירוע פח"ע.

המרדף הסתיים בשעה 11:03, פחות מ-40 דקות מתחילת האירוע, כאשר שוטרי תחנת טייבה זיהו את המחבל והביאו לחיסולו בשטח פתוח באזור המחצבות שבין צור נתן לטייבה. המפכ"ל רב-ניצב דני לוי, שהגיע לזירה, שיבח את הפעילות הנחושה והמהירה של השוטרים וכיתות הכוננות.

במסגרת חקירת האירוע המנוהלת ביל"פ שרון, נעצרו בני משפחתו של המחבל וחשוד נוסף בחשד לסיוע. במשטרה מדגישים כי למרות נטרול המחבל, הפעילות המבצעית נמשכת והחקירה בעיצומה כדי לשלול מעורבות של גורמים נוספים.