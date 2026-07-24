צה"ל חיסל את המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני בכפר תל | הנשק הוחזר

כוחות צה"ל חיסלו הבוקר (ו') את המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל חוסל זמן קצר לאחר שביצע את הפיגוע שבו נהרג אזרח ישראלי ונפצעו שלושה נוספים.

על פי הנתונים שפורסמו, כוחות הביטחון הצליחו להשיב את הנשק שנחטף במהלך האירוע מרכז הביטחון של היישוב חוות גלעד. המחבל חטף את הנשק במהלך התקפה על קבוצת מטיילים ישראלים באזור הכפר תל, וביצע ירי לעבר המטיילים.

הרמטכ"ל קיים הערכת מצב והורה על תגבור כוחות

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד המרכז וראש אמ"ץ בעקבות הפיגוע הקשה. במסגרת ההערכה, הנחה הרמטכ"ל על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב ותפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע.

כעת מתקיימת הערכת מצב רב-ארגונית בראשות מפקד פיקוד המרכז, בהשתתפות כוחות אוגדת איו"ש, שוטרי מחוז ש"י ושב"כ. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב השומרון.

פעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון

במקביל לטיפול בפיגוע, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון. הפעילות כוללת את כפר בית פוריק והכפר טובאס, שם החלה פעילות מבצעית נרחבת אמש (ה'). הפעילות נועדה למנוע פיגועים נוספים ולתפוס מחבלים המעורבים בפעילות טרור.

האירוע בכפר תל היה חריג במיוחד, שכן המחבל הצליח לחטוף נשק מרכז ביטחון של יישוב ולבצע ירי במקום. מעדויות המטיילים עלה כי השייח' של הכפר היה זה שחטף את הנשק וביצע את הירי הרצחני. בפיגוע נהרג אזרח ישראלי ושלושה נוספים נפצעו, בהם אחד במצב קשה.