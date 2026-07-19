בום באיראן: ארה"ב השמידה את עיני המהפכה

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בפעולה כירורגית ומדויקת, כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) תקפו והשמידו אחד הנכסים המודיעיניים החשובים ביותר של משמרות המהפכה האיראנית בזירה הימית. המטרה: מגדל תצפית ופיקוח ימי בנמל השהיד כלאנתרי שבעיר הנמל צ'אהבהאר, ששימש כ"עיניים והאוזניים" של איראן במפרץ עומאן ובמבואות מצר הורמוז במשך עשורים.

התקיפה מהווה חלק ממערכה רחבה יותר שארה"ב מנהלת נגד איראן בימים האחרונים, כאשר על פי דיווחים זרים, וושינגטון מתכננת להרחיב משמעותית את היקף התקיפות ולהגדיל את בנק המטרות. כפי שדווח בכיכר השבת, ארצות הברית העבירה לישראל מסר לפיו היא מתכננת עליית מדרגה במלחמה מול איראן לאחר מות החיילים האמריקניים בירדן.

לוחמי ארה"ב בדרך לתקיפה באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב לוחמי ארה"ב בדרך לתקיפה באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:28

זאב בעור כבש: הונאת התשתית האיראנית לא נעים: שוטרים שלפו מהמיטה את הצעיר שפרסם תיעוד מסוכן | צפו קובי רוזן | 16.07.26 במשך שנים התנהל המגדל במתכונת של "דואליות מבצעית". ברגיעה, הציג את עצמו כמתקן תמים של רשות הנמלים האיראנית, האחראי על ניהול תנועת ספינות מסחר וחילוץ והצלה. אולם מאחורי החזות האזרחית הסתתרה תשתית צבאית מתקדמת שסיפקה למשמרות המהפכה יכולות ריגול ימי מתקדמות. מתחת לפני השטח, המתקן היה עמוס בטכנולוגיית ריגול עמוקה: מכ"מים ארוכי טווח לסריקת פני הים וזיהוי מדויק של כלי שיט במרחקים עצומים, מערכות אלקטרו-אופטיות הכוללות מצלמות תרמיות וראיית לילה שסיפקו צפייה חיה בכל רגע נתון, יכולות לוחמה אלקטרונית להאזנה לרשתות קשר ושיבוש תדרים נגד כלי שיט זרים, ומערכת AIS למעקב אוטומטי אחרי תנועת כל כלי שיט במרחב, כולל ספינות מלחמה אמריקאיות ומערביות. לא רק תצפית – אלא סגירת מעגלי אש הסכנה האמיתית שהיווה המגדל לא הייתה רק במודיעין שאסף. המידע שהועבר מהמגדל בזמן אמת אפשר למשמרות המהפכה להוציא לפועל תקיפות מדויקות באמצעות כטב"מים, טילים או סירות מהירות. עבור המערב, מדובר היה בנקודת תורפה אסטרטגית שסיכנה את חופש השיט הבינלאומי במרחב הימי הרגיש. התקיפה האמריקנית מגיעה על רקע הסלמה דרמטית בין וושינגטון לטהרן. כפי שדווח בכיכר השבת, איראן מאיימת לחטוף 100 חיילים אמריקניים, בעוד שארה"ב מרחיבה את התקיפות באיראן. בנוסף, שלטי חוצות באיראן מאיימים על נשיא ארה"ב טראמפ ומשפחתו בעקבות מות הסנטור לינדזי גרהאם.

תקיפה אמריקאית באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב תקיפה אמריקאית באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:37

האם איראן התעוורה?

למרות ההצלחה האמריקנית, במערכת הביטחון מבהירים: לאיראן יש עומק אסטרטגי. השמדת המגדל היא מכה ליכולת האיסוף, אך לא השבתה מוחלטת. משמרות המהפכה מחזיקים ברשת חופית מבוזרת של תחנות מכ"ם, כלי שיט מוסבים לריגול, ואמצעים ניידים כגון משאיות מכ"ם שניתן לפרוס בשטח בתוך דקות.

התקיפה בצ'אהבהאר מסמנת שינוי בגישה האמריקנית: מעבר ממגננה מול תקיפות איראניות, ליוזמה והשמדה שיטתית של היכולות המודיעיניות המאפשרות אותן. המזרח התיכון ממתין כעת לראות האם איראן תבחר להגיב, וכיצד תשקם את "עיניה" שאבדו בנמל צ'אהבהאר.

יצוין כי בימים האחרונים דווח על גשרים מפוצצים ומנהרות שקרסו באיראן בעקבות התקיפות האמריקניות, כאשר שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס. ההסלמה מגיעה בעת שמצרים ומדינות המפרץ מנסות לבלום את המשבר באמצעות מאמץ דיפלומטי דרמטי.