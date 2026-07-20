בצעד מפתיע שמסעיר את הזירה הפוליטית בהונגריה, הודיע הלילה (ליל שני) ראש הממשלה פטר מדיאר כי בחר ביהודית פולגר – השחמטאית הגדולה בהיסטוריה – להוביל את המדינה כנשיאת הרפובליקה. ההחלטה מגיעה כחלק ממהלכים דרמטיים שנוקט הממשל החדש לשינוי פני ההנהגה ההונגרית לאחר 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן.

מדיאר, שהשיג רוב של שני שלישים בפרלמנט בבחירות האחרונות, פועל ללא לאות כדי לנקות את מוקדי הכוח ממקורבי השלטון הקודם. בין היתר, הנשיא היוצא תמאש שויאוק, ממקורבי אורבן, הודח מתפקידו לאחר שהפרלמנט אישר ברוב מוחץ תיקון חוקתי שהוביל להדחתו המיידית.

בדברים שפרסם מדיאר, הוא הדגיש כי פולגר היא הדמות המאחדת לה זקוקה הונגריה בימים אלו. "מוסד נשיאות הרפובליקה אינו מקצוע, אלא השירות הציבורי הגבוה ביותר", מסר ראש הממשלה. "יהודית פולגר היא אישיות שכל העם ההונגרי יוכל להיות גאה בה".

על פי הנמסר, מדיאר יפגוש את פולגר כבר מחר (שלישי) כדי להציע לה רשמית את התפקיד. המינוי, אם יאושר, ירשום היסטוריה כאשר פולגר תהפוך לנשיאה הראשונה המגיעה מעולם הספורט, ומהדמויות היהודיות הבולטות ביותר שכיהנו בתפקיד.

השחמטאית שניצחה את אלופי העולם

פולגר, בת 50, נחשבת לשחמטאית הגדולה בהיסטוריה. היא מוכרת ברחבי העולם בזכות הישגיה הפנומנליים מול גברים ונשים כאחד, כולל ניצחונות על אלופי עולם כמו גארי קספרוב ואנטולי קרפוב. עולם השחמט מכיר בה כאחת הדמויות המשפיעות ביותר במשחק.

פולגר שברה מחסומים רבים בקריירה שלה. היא הייתה הצעירה ביותר שהשיגה את תואר רב האמן, והפכה לשחקנית היחידה שדורגה בעשרת המובילים בעולם. בשנים האחרונות היא פועלת לקידום השחמט בקרב ילדים ונוער בהונגריה.

סוף לעידן הריכוזי של אורבן

המינוי משקף את האסטרטגיה של מדיאר, המבקש לא רק להחליף פרסונות, אלא להגביל את כוחה של משרת ראש הממשלה לשמונה שנים בלבד. הצעד מסמל סוף לעידן הריכוזי של אורבן, ששלט במדינה 16 שנים רצופות.

יצוין כי הממשלה החדשה כבר ביצעה מהלכים דרמטיים נוספים, כולל פניית פרסה בנושא הסחר עם אוקראינה, שעוררה מחלוקת ציבורית.

במידה ופולגר תקבל את המינוי, היא תצטרף לשורה קצרה של נשים שכיהנו כנשיאות במדינות אירופה, ותהפוך לסמל של השינוי שמבקש מדיאר להוביל. הבחירה בדמות מעולם הספורט, ובמיוחד מעולם השחמט שמסמל אינטליגנציה ואסטרטגיה, נתפסת כמסר ברור על הכיוון החדש של הונגריה.