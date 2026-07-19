בבלי
בפגישה בוושינגטון

דיווח: נשיא לבנון ושר החוץ האמריקני הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, שהגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן בתפקידו כנשיא | בעקבות השיחה שיבח רוביו את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום" ושידר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית | ומה לגבי ישראל? (בעולם, מדיני)

פגישת רוביו ונשיא לבנון (צילום: עמוד ה-X של רוביו)

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד היום (ראשון) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון. הביקור של עאון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארה"ב , הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009.

בתוך כך, מקור לבנוני מסר לאל-ערביה ואל-חדת כי נשיא לבנון עאון ושר החוץ האמריקני רוביו "הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון".

מזזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נפגשתי היום עם נשיא לבנון עאון. שיבחתי את אומץ ליבו ואת עבודת ממשלתו להשיב לעצמם את ארצם ולהתקדם לעבר שלום. דנו ביישום המסגרת התלת-צדדית. ארצות הברית נותרה מחויבת לתמוך במאמץ זה ובמאמצי לבנון להבטיח ביטחון, שלום ועתיד טוב יותר לעם הלבנוני".

הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם, אשר דורש מצבא לבנון לקחת אחריות ישירה על שטחי פיילוט בדרום לבנון, בהם יוכיח את יכולתו ומוכנותו להתמודד עם .

עאון הוסיף והסביר כי על מנת להמשיך ולקדם את ההסכם, על ישראל לסגת משטחי אזור הפיילוט שהוסכם, ולאפשר את תחילת המהלך.

לבסוף, בעקיצה ישירה לאיראנים, הבהיר עאון כי לבנון איננה צד לאף "הסכם גג" שיחתם מעל ראשה וכי תתנהל כמדינה עצמאית במרחב ולא תקבל תכתיבים מחוץ.

דונלד טראמפחיזבאללהדרום לבנוןלבנוןג'וזף עאוןמרקו רוביובבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר