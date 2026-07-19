מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד היום (ראשון) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון. הביקור של עאון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009.

בתוך כך, מקור לבנוני מסר לאל-ערביה ואל-חדת כי נשיא לבנון עאון ושר החוץ האמריקני רוביו "הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון".

מזזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נפגשתי היום עם נשיא לבנון עאון. שיבחתי את אומץ ליבו ואת עבודת ממשלתו להשיב לעצמם את ארצם ולהתקדם לעבר שלום. דנו ביישום המסגרת התלת-צדדית. ארצות הברית נותרה מחויבת לתמוך במאמץ זה ובמאמצי לבנון להבטיח ביטחון, שלום ועתיד טוב יותר לעם הלבנוני".

הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם, אשר דורש מצבא לבנון לקחת אחריות ישירה על שטחי פיילוט בדרום לבנון, בהם יוכיח את יכולתו ומוכנותו להתמודד עם חיזבאללה.

עאון הוסיף והסביר כי על מנת להמשיך ולקדם את ההסכם, על ישראל לסגת משטחי אזור הפיילוט שהוסכם, ולאפשר את תחילת המהלך.

לבסוף, בעקיצה ישירה לאיראנים, הבהיר עאון כי לבנון איננה צד לאף "הסכם גג" שיחתם מעל ראשה וכי תתנהל כמדינה עצמאית במרחב ולא תקבל תכתיבים מחוץ.