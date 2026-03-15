נשיא צרפת עמנואל מקרון פנה באופן חריג בעברית בקריאה לממשלת ישראל לעצור את הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בלבנון, בטענה כי יש לאפשר "פתרון בר-קיימא" | מול דבריו התייצב מנהיג הימין ההולנדי וידיד ישראל, חירט וילדרס, שבחר להשיב למקרון באותה המטבע – וכתב לו תגובה קצרה ונוקבת בעברית: "פַּחדָן".
ברקע ההישג הפנומנלי של ישראל בחזית הצפון ושחיקת מעמדו הצבאי של ארגון הטרור הלבנוני, גם מעמדו הפוליטי הולך ונשחק |המתח בלבנון מגיע לשיאו לקראת ישיבת הממשלה מחר, יום שלישי הקרוב, שאמורה לדון במסירת הנשק של חיזבאללה לידי מדינת לבנון | בהנהגה הפוליטית של לבנון משדרים כי יעמדו על הדרישה בעוד חיזבאללה מסרב (העולם הערבי)
נשיא לבנון החדש ג'וזף עאון החליט למנות את השופט נוואף סלאם לראש הממשלה - כך דווח בלבנון | ארגון הטרור חיזבאללה זעם על הבחירה, ופרסם הצהרה לתקשורת בה הביע מחאה על ההחלטה, שמהווה מכה פוליטית מבית למפלגה שהביאה את ההרס הגדול ביותר בתולדות לבנון ושלטה עד כה במדינה (חדשות, מדיני)