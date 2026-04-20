נשיא לבנון עאון: "בחרתי במשא ומתן להצלת המדינה"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פרסם היום (שני) הודעה חריגה ודרמטית לקראת המשא ומתן הקרוב עם ישראל, בה הוא מציג את המצב הקריטי שבו נמצאת המדינה הלבנונית. בהודעתו, הבהיר עאון כי לבנון ניצבת בפני צומת דרכים היסטורי שיקבע את עתידה.

"המשא ומתן הקרוב נפרד מכל משא ומתן אחר", כתב הנשיא הלבנוני בהודעתו. "לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות: המשך המלחמה עם השלכותיה ההומניטריות, החברתיות, הכלכליות והריבוניות – או משא ומתן לסיום המלחמה ולהשגת יציבות מתמשכת".

עאון הוסיף והבהיר את עמדתו האישית: "אני בחרתי במשא ומתן, ואני מלא תקווה שנצליח להציל את לבנון". ההודעה מגיעה על רקע מצב מורכב במיוחד בזירה הלבנונית, כאשר המדינה מתמודדת עם השלכות כבדות של חודשי לחימה עם ישראל ולחצים פנימיים וחיצוניים.

מפגש היסטורי בוושינגטון

כידוע, לאחרונה התקיים מפגש היסטורי בוושינגטון בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד, בחסות שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. המפגש, שהתקיים לראשונה מאז שנות ה-80, נועד להניח תשתית מדינית לסיום הלחימה בצפון.

השגריר לייטר מסר לאחר השיחות כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת. היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה. אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי". עם זאת, על פי דיווחים מביירות, עאון הבהיר לשר החוץ האמריקני כי לא ינהל שיחות ישירות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לחץ פנימי ושחיקת מעמד חיזבאללה

ההודעה של עאון מגיעה על רקע שינויים דרמטיים בזירה הפוליטית הלבנונית. ברקע ההישג הצבאי של ישראל בחזית הצפון ושחיקת מעמדו של חיזבאללה, גם מעמדו הפוליטי של הארגון הולך ונשחק. בעלי הברית הפוליטיים של חיזבאללה בעדה הנוצרית והסונית כבר לא איתו, כאשר גם חברי הפרלמנט הסונים שמסורתית תמכו בארגון שינו כיוון.

המתח בלבנון הגיע לשיאו בימים האחרונים לקראת ישיבת הממשלה שאמורה לדון במסירת הנשק של חיזבאללה לידי מדינת לבנון. בהנהגה הפוליטית של לבנון משדרים כי יעמדו על הדרישה, בעוד חיזבאללה מסרב. חמוד קמאטי, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איים כי אם ההחלטה של הממשלה לא תכבד את "ההתנגדות" ואת הנשק שלה, היא תיוותר על הנייר.

פעילות צבאית נמשכת בשטח

במקביל למהלכים הדיפלומטיים, ממשיכה הפעילות הצבאית בשטח. צה"ל פרסם את מפת רצועת הביטחון בגבול הצפון, כאשר חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות ממשיכים בפעילות להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה ולמניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

ההודעה של נשיא לבנון משקפת את המורכבות המדינית והביטחונית בה נמצאת המדינה הלבנונית, כאשר היא מנסה לנווט בין לחצים פנימיים וחיצוניים, תוך שאיפה להגיע להסדר שיאפשר יציבות ארוכת טווח.