"פחדן": נשיא צרפת קרא להרגעה; וילדרס עקץ אותו בצורה חריגה

מחזה בלתי שגרתי נרשם היום בזירה הדיפלומטית, כאשר שני מנהיגים אירופיים בחרו לנהל שיח פומבי בענייני השעה דווקא בשפה העברית. ראשון היה זה נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שפרסם הודעה מיוחדת בעברית ובה קרא להרגעת הרוחות בין ישראל ללבנון.

בהודעתו, קרא מקרון לעצירה מיידית של המהלכים הצבאיים וכתב: "קיימתי אתמול שיחות עם הנשיא עאון, עם ראש הממשלה סלאם ועם יושב ראש הפרלמנט ברי. יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס". בהמשך דבריו, פנה מקרון לממשלת ישראל ודרש: "על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות... הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל".

התגובה המפתיעה בעברית

מי שלא נותר אדיש לדברי הנשיא הצרפתי הוא חירט וילדרס, מנהיג הימין בהולנד הידוע בתמיכתו העקבית בישראל. וילדרס בחר להשיב למקרון באותה השפה שבה נכתבה ההודעה המקורית – בעברית.

בתגובה קצרה ומלוטשת, שהפכה מיד לשיחת היום במסדרונות המדיניים בשל הבחירה המכוונת להשתמש בשפתה של מדינת היהודים, כתב וילדרס למקרון מילה אחת בלבד: "פַּחדָן".

השימוש של וילדרס בעברית נועד להדגיש את עמידתו לצד ישראל אל מול הלחצים הבינלאומיים, כשהוא בוחר להעביר את המסר שלו בצורה הישירה והברורה ביותר הן למקרון והן לציבור בישראל.