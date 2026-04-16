נשיא לבנון עאון לרוביו: לא אשוחח עם נתניהו

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ערוץ LBCI הלבנוני דיווח הערב (חמישי) כי נשיא לבנון ג'וזף עאון עדכן את שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בשיחה טלפונית ביניהם, כי לא ינהל שיחות ישירות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדיווח מגיע על רקע המשא ומתן ההיסטורי שהתקיים השבוע בוושינגטון בין שגרירי ישראל ולבנון.

על פי הנמסר בדיווח הלבנוני, עאון הבהיר לרוביו את עמדתו המדינית בנושא, תוך שהוא שומר על קו ברור של הימנעות ממגע ישיר עם ההנהגה הישראלית. הסירוב מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ארה"ב מנסה לקדם הסדר מדיני בין המדינות לאחר חודשי לחימה עזה בצפון. רקע מדיני מורכב כידוע, השבוע התקיים מפגש היסטורי בוושינגטון בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד, בחסות שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. המפגש, שהתקיים לראשונה מאז שנות ה-80, נועד להניח תשתית מדינית לסיום הלחימה בצפון. הצי האמריקני במבצע פינוי מוקשים במצר הורמוז • טכנולוגיה מתקדמת מול איום איראני אליהו לוי | 16:00 השגריר לייטר מסר לאחר השיחות כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת. היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה. אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי". עם זאת, הסירוב של נשיא לבנון לשוחח ישירות עם נתניהו מעיד על המורכבות המדינית שעדיין שוררת בביירות.

טראמפ ומרקו רוביו ( צילום: הבית הלבן )

לחץ פנימי בלבנון

עמדתו של עאון מגיעה על רקע מתחים פנימיים בלבנון בנוגע לעתיד חיזבאללה. על פי דיווחים קודמים, ממשלת לבנון אמורה הייתה לדון במסירת הנשק של חיזבאללה לידי המדינה, צעד שעורר התנגדות עזה מצד הארגון ובעלי בריתו.

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, מחמוד קמאטי, איים בעבר כי אם ההחלטה של הממשלה לא תכבד את "ההתנגדות" ואת הנשק שלה, היא תיוותר על הנייר. מנגד, בעלי הברית הפוליטיים של חיזבאללה בעדה הנוצרית והסונית כבר לא תומכים בקו זה, מה שמעמיד את עאון במצב מדיני עדין.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם ( צילום: צילום מסך )

המשך המאמצים הדיפלומטיים

למרות הסירוב של עאון לשיחה ישירה עם נתניהו, ארה"ב ממשיכה בניסיונות לקדם הסדר מדיני. שר החוץ רוביו כינה את השיחות בוושינגטון "הזדמנות היסטורית" לשינוי פני האזור, והדגיש כי "העם הלבנוני קורבן של איראן".

בירושלים שוררת ספקנות לגבי יישום ההסכמים הפוטנציאליים, במיוחד לאור האיומים המתמשכים מצד חיזבאללה. מזכ"ל הארגון, נעים קאסם, הצהיר השבוע כי "אנחנו דוחים משא ומתן עם ישראל", והוסיף איום מדאיג: "כאשר תגיע ההזדמנות, נחטוף חיילי אויב".

צה"ל ממשיך בפעילות הצבאית נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, כאשר בימים האחרונים הושמדו מאות מטרות טרור ונחשפו מחסני נשק נרחבים. הפעילות נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים, כאשר ישראל מבהירה כי לא תסכים להסדר שלא יבטיח את ביטחון תושבי הצפון.