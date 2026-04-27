שעות אחדות לאחר פרסום נאומו כתוב של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בו קרא לשלטון "להפסיק את המו"מ הישיר עם האויב הישראלי", וטען כי ממשלת לבנון "בוגדת" בארצה בעקבות הפתיחה במשא ומתן עם ישראל, נשיא לבנון מגיב לדברים ותוקף בחריפות את אנשי הארגון אותם הוא מכנה "בוגדים".

עאון אמר: "מה שאנחנו עושים זו לא בגידה. בוגדים הם אלה שמוציאים את ארצם למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים. מטרתי היא להביא לסיום המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם הפסקת האש. לא אסכים להגיע להסכם משפיל".

מוקדם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מסר בהצהרה כתובה ששודרה מוקדם יותר היום בכלי תקשורת שמזוהים עם ארגון הטרור כי "האויב הגיע למבוי סתום, וההתנגדות נמשכת, חזקה ולא ניתן להביס אותה".

קאסם הוסיף כי "אנחנו דוחים את המו"מ הישיר באופן מוחלט, ועל אנשי השלטון לדעת כי תפקודם לא יועיל ללבנון ולא יועיל להם". לדבריו, "על השלטון להפסיק את המו"מ הישיר עם האויב הישראלי ולנקוט במו"מ בלתי ישיר. נשק ההתנגדות נועד להדוף תוקפנות ולהגן על הקיום, לא נוותר על הנשק ועל ההגנה".

במקביל, מקורות ביטחוניים אמרו לערוץ הסעודי אל-חדת' כי חיזבאללה מנסה לשבש את המשא ומתן עם ישראל ולהגביל אותו לאיראן בלבד וכי חיזבאללה מתכוון להפוך את כפרי נבטיה ל"שדה קרב פתוח". בנוסף אמרו המקורות כי הארגון ביקש מתושבי כפרי נבטיה להתפנות עקב נוכחות פעיליו.