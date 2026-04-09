שר הביטחון ישראל כ"ץ בבור חיל האוויר העביר מסר למנהיג חיזבאללה: "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום. הנחיית ראש הממשלה והנחייתי לצה"ל - לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן" | צפו (חדשות מלחמה)
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, משגר איום לישראל ואומר כי "מלחמה נגד איראן עלולה להבעיר את האזור" | לדבריו, "הארגון אינו ניטרלי בכל הנוגע לאיראן. נחשוף את תגובתנו בזמן המתאים" | מוקדם יותר אמר נתניהו במליאת הכנסת כי "כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי" (בעולם)
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס לראשונה לחיסולו של רמטכ"ל ארגון הטרור בדאחייה | "זה פשע מובהק, וזכותנו להגיב. אנו נקבע את הזמן" | העביר מסר לפעילי חיזבאללה שמתראיינים בכלי התקשורת: "אל תנסו לפרש את המשפט הזה, תנו לאויבים בישראל ולמסייעיו לפרשו כפי שיבחרו לפרשו" (חדשות, ביטחון)
לראשונה מזה זמן רב, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם רמז בדבריו שתיתכן כבר בקרוב תגובה של חיזבאללה לתקיפות הישראליות בלבנון כנגד כוחות של ארגון הטרור | הוא האשים את ישראל וארה"ב בניסיון להקים התנחלויות בדרום לבנון (חדשות)
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קרא בנאומו לסעודיה "לפתוח דף חדש עם ההתנגדות, על סמך שיח המבוסס על העובדה שישראל היא האויב, לא ההתנגדות" | מקורות סעודים מסרו בתגובה כי "בריתות נכרתות בין מדינות ואם חיזבאללה רציני בכל הקשור לפתיחת דף חדש עם ריאד, הרי שעליו למלא אחר החלטות המדינה הלבנונית" (העולם הערבי)
מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נשא נאום חריף בו התייחס לסוגיית פירוק הארגון מהנשק | לדבריו: "הצלחנו להרתיע את ישראל במשך 17 שנה, וזה נחשב להישג יוצא דופן", כשהוא מוסיף ומאיים: "לא נוותר על הנשק שמגן עלינו מפני אויבנו" (צבא וביטחון)
בנאום שנשא בבעלבכ במסגרת טקס ה"ארבעין" לאימאם חוסיין, קרא קאסם לאחדות לאומית, שיבח את איראן על התמיכה והבהיר כי הארגון לא ימסור את נשקו כל עוד מתקיימים "כיבוש ותקיפה". לדבריו, פירוק חיזבאללה מנשקו יפקיע מלבנון את יכולת ההגנה ויעמיק את הפילוג (בעולם)
ברקע ההישג הפנומנלי של ישראל בחזית הצפון ושחיקת מעמדו הצבאי של ארגון הטרור הלבנוני, גם מעמדו הפוליטי הולך ונשחק |המתח בלבנון מגיע לשיאו לקראת ישיבת הממשלה מחר, יום שלישי הקרוב, שאמורה לדון במסירת הנשק של חיזבאללה לידי מדינת לבנון | בהנהגה הפוליטית של לבנון משדרים כי יעמדו על הדרישה בעוד חיזבאללה מסרב (העולם הערבי)
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בראיון ראשון לרשת הלבנונית: "לא היה תיאום מוקדם בתחילת הלחימה, לא ידענו על כך ולכן לא יכולנו להיכנס ללחימה כוללת" | על מבצע הביפרים: "התברר שסוג חומר הנפץ שהושתל בביפר הוא יוצא דופן, מהסוג שהבדיקה - לא הייתה מסוגלת לגלות אותו" (העולם הערבי)
לאחר הלווית הענק שנערכה לארכי טרוריסט, חסאן נסראללה בתחילת השבוע, בלבנון הבינו שעידן הטרור מגיע אל קיצו, והבהירו לבכירים האיראנים שהגיעו ללוויה, כי הם אינם מעוניינים יותר להוות מדינת חסות של איראן | הציטוטים (חדשות)
בלבנון מדווחים הערב (ראשון) על סדרת תקיפות של צה"ל בעומק לבנון | על פי הדיווחים, חיל האוויר תוקף מספר אתרים צבאיים שזוהו בהם אמצעי לחימה של חיזבאללה, על פי דיווחים שונים, היעדים היו משגרי רקטות של חיזבאללה שהיוו איום על ישראל | התקיפות אירעו במקביל לנאומו של מזכ"ל חיזבאללה המזיע נעים קאסם, ויומיים לפני הנסיגה המתוכננת של ישראל מדרום המדינה (חדשות)