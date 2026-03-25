מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בנאומו אמש

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא לפני זמן קצר (רביעי) הודעה רשמית חריפה במיוחד, בה הציג את המצב הביטחוני כבחירה בין כניעה מוחלטת לבין עמידה במאבק, הנאום היה אמור להיות משודר בשידור חי ולבסוף קאסם רק מסר נאום כתוב.

על פי דבריו, "קיימת תוקפנות אמריקאית ישראלית מתמשכת נגד לבנון, כחלק מפרויקט מסוכן של 'ישראל הגדולה'. התוקפנות לא פסקה במשך חמישה עשר חודשים". קאסם הבהיר כי ההתנגדות בחרה להגיב בזמן המתאים כדי למנוע מהאויב להפתיע את הארגון. "לוחמינו מוכנים, נחושים ומקריבים, והעם שלנו הוא שותף מלא למאבק - סובל, מקריב ומחזיק מעמד בגאווה למען עתיד חופשי", אמר. "האויב מבקש להחליש את לבנון" מזכ"ל חיזבאללה טען כי ישראל וארה"ב מבקשות להחליש את לבנון באמצעות מניעת התחמשות הצבא הלבנוני וכפיית ויתורים דרך דרישות כמו "בלעדיות הנשק" או משא ומתן תחת אש. לדבריו, דרישות אלו "אינן אלא צעדים בדרך לכניעה". "המלחמה המתחוללת היא מלחמה של ישראל וארה"ב נגד לבנון, ואנו נמצאים בעמדת הגנה על אדמתנו ועל עמנו", הדגיש קאסם. הוא קרא לאחדות לאומית כ"תנאי הכרחי לעצירת התוקפנות ולשמירה על לבנון", ודרש מהממשלה הלבנונית "להימנע מצעדים המשרתים את האויב ולחזור בה מהחלטות הפוגעות בהתנגדות".

"איראן מוכיחה עמידה"

קאסם התייחס גם למתיחות האזורית הרחבה יותר, וטען כי "האויב הורג אזרחים, הורס בתים ומחריב כפרים, אך ההתנגדות אינה ניתנת להכנעה". הוא הביע ביטחון בניצחון, תוך שהוא מצביע על איראן כדוגמה: "אנו בטוחים בניצחוננו, כפי שאיראן מוכיחה בעמידתה מול התוקפנות העולמית".

כזכור, בימים האחרונים הסלימה המתיחות בין ישראל לחיזבאללה, כאשר צה"ל תקף שורת מטרות של הארגון ברחבי לבנון, בהן מפקדת טרור בדאחייה ותחנות דלק המממנות את פעילות חיזבאללה. במקביל, נחשפו מסמכים פנימיים של חמאס המגלים כיצד חיזבאללה אפשר לתנועה להתבסס בשטח לבנון בשיתוף פעולה מלא ובהנחיית איראן, ללא אישור מהמדינה הלבנונית.

הנאום של קאסם מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ישראל ממשיכה במבצע 'שאגת הארי' נגד איראן ובמקביל מגבירה את הלחץ על חיזבאללה בלבנון. שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר השבוע כי "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום".