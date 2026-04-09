צה"ל מסר הבוקר (חמישי) כי אתמול חוסל במרחב ביירות עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם. חרשי, שהיה גם אחיינו של קאסם, שימש כיועץ אישי ומקורב למזכ"ל ולקח חלק מרכזי בניהול לשכתו ובאבטחתו.

החיסול מהווה מכה נוספת למעגל הפיקודי של ארגון הטרור, שממשיך לספוג פגיעות קשות במערכיו הבכירים. על פי הנמסר מדובר צה"ל, חרשי היה מעורב באופן ישיר בתיאום פעילות הטרור של הארגון ובקשר ההדוק עם מזכ"ל חיזבאללה.

במהלך הלילה תקף צה"ל שני מעברים מרכזיים ששימשו את מחבלי חיזבאללה למעבר מצפון לדרום נהר הליטאני בלבנון. המעברים שימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים, והשמדתם מהווה פגיעה משמעותית ביכולת הארגון להעביר נשק ואמצעי לחימה לאזורי הפעלה בדרום. בנוסף לתקיפת המעברים, הותקפו כעשרה מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות מהוות המשך לפעילות הממוקדת של צה"ל להרחבת קו ההגנה הקדמי ולהסרת האיום על תושבי הצפון.

פעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון

כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים תחת אוגדה 98 הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון. לוחמי החטיבה השיגו שליטה מבצעית במרחב וממשיכים לתקוף תשתיות טרור לטובת חיזוק קו ההגנה הקדמי.

במהלך הפעילות חיסלו לוחמי הצנחנים עשרות מחבלי חיזבאללה ואיתרו אמצעי לחימה רבים, נשקים, מחסניות ומטעני נפץ וחבלה שהוטמנו במטרה לפגוע בכוחות. כידוע, צה"ל יצא לפני ימים למתקפה רחבה נגד מפקדות ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור ברחבי ביירות, הבקעא ובדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי מדובר בתקיפה הגדולה ביותר שבוצעה לעבר התשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה מתחילת מבצע "שאגת הארי". במהלומה תקף צה"ל מפקדות, אתרי פיקוד ושליטה ואת מערכיו הצבאיים של הארגון, לרבות מפקדות מודיעין ומטות מרכזיים ששימשו להכוונה ותכנון מתווי טרור.

התקיפות כללו גם פגיעה בתשתיות של מערכי האש והים של ארגון הטרור, שאחראים בין היתר על שיגור טילים לעבר כוחות צה"ל בשטח ובים ולעבר שטח מדינת ישראל. כמו כן הותקפו נכסים של 'כוח רדואן' והיחידה האווירית של חיזבאללה.

המשך הפעילות הממוקדת

כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון ימשיכו לפעול במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט. הפעילות כוללת חיסול מחבלים, איתור והשמדת אמצעי לחימה ותשתיות טרור, תוך שליטה מבצעית במרחב.

יצוין כי במקביל לפעילות בלבנון, ממשיך צה"ל לתקוף מטרות אסטרטגיות במערך הטילים האיראני ובתשתיות הצבאיות של משטר הטרור. התקיפות מהוות חלק ממערכה רחבה להסרת האיום על מדינת ישראל ולהשגת יעדי המלחמה.