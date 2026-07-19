16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן

48 שעות של טילים, מסוקים מרוסקים וחייל שנעלם בסערה ( צילום: מסך )

העימות הישיר בין ארצות הברית לאיראן כבר אינו כולל רק נזק אגבי, הוא נמדד בחיים של צעירים אמריקנים.

עד כה, 16 חיילים אמריקנים נהרגו בקרב, וגורלו של חייל נוסף אינו ידוע. הטרגדיה החלה להצטבר כבר בחודש מרץ, כאשר שישה חיילים נהרגו במתקפת כטב"ם איראנית בנמל שועייבה בכווית, וחייל נוסף מת מפצעיו שבוע לאחר מכן בעקבות תקיפה אחרת. ליל שבת האחרון סימן עליית מדרגה קטלנית בירדן, מדינה המהווה ציר אסטרטגי קריטי עבור צבא ארה"ב.

צבא ארה"ב אוכף את המצור על איראן - צילום: צבא ארה"ב צבא ארה"ב אוכף את המצור על איראן | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:29

במהלך הגנה מפני מתקפת טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים, נהרגו שני לוחמים אמריקנים וחייל אחד הוגדר כנעדר. ארבעה לוחמים נוספים פונו במצב הדורש טיפול לבתי חולים ירדניים, בעוד אחרים טופלו בשטח בשל פציעות קלות. נכון לרגע זה, צבא ארה"ב (CENTCOM) שומר על חיסיון בנוגע לזהות ההרוגים והנעדר עד להודעה למשפחות.

המתקפה בירדן לא הייתה מקרית. המטרה המרכזית הייתה בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי", המארח את הריכוז הגדול ביותר של כוח אווירי טקטי אמריקני במזרח התיכון.

התקיפה האיראנית על בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי" בירדן - צילום: רשתות חברתיות התקיפה האיראנית על בסיס חיל האוויר "מואפק סאלטי" בירדן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

לפי הדיווחים, טילים איראניים פגעו בבסיס לפחות פעמיים בתוך 48 שעות. בתקיפה מוקדמת יותר השבוע, כ-20 חיילים נפצעו כשמיהרו לתפוס מחסה בבונקרים, אך ביום שישי פגעו הטילים פגיעה ישירה שגבתה חיים.

בנוסף, דווח על תקיפה במתקן מגורים בבסיס חיל האוויר "המלך פייסל" ובבסיס במזרח ירדן שבו ניזוקו מספר רב של מסוקי בלק-הוק.

צבא ארה"ב בסבב התקיפות האחרונות - צילום: צבא ארה"ב צבא ארה"ב בסבב התקיפות האחרונות | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:36

ירדן הפכה למוקד העימות בשל חשיבותה כמרכז לוגיסטי ואווירי. מתקפות אלו הן חלק ממערכה רחבה יותר שכללה פגיעה בתשתיות חשמל ומים בכווית ובתקיפת בסיס "הנסיך סולטאן" בסעודיה.

תקפות איראניות נגד בסיסים אמריקאים בירדן, אחת מהן הייתה פוגעת במשגרי הפטריוט - צילום: רשתות חברתיות תקפות איראניות נגד בסיסים אמריקאים בירדן, אחת מהן הייתה פוגעת במשגרי הפטריוט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

בתגובה, הנשיא טראמפ הורה על שמונה לילות רצופים של תקיפות אוויריות נגד מטרות של משמרות המהפכה, בניסיון לפגוע ביכולות המל"טים והטילים של איראן ולהעניש את האחראים למותם של החיילים בירדן.