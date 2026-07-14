יממה אחרי הדיווח המסעיר על אחמדיניג'אד: הציוץ המסתורי של המוסד

הציוץ המסתורי של המוסד ( צילום מסך מתוך רשת X )

יממה לאחר הפרסומים על ניסיונות המוסד לגייס את הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינג׳אד כסוכן ישראלי, ציוץ מסקרן שפורסם הערב (שלישי) בחשבון המוסד בפרסית מצית שוב את הדמיון.

״איזה מהם?״ מצייץ המוסד, עם תמונותיהם של מספר בכירים איראנים - ובהם גם אחמדינג׳אד, עם סמל מגן דוד על ידיהם, ואוזניות שבהן הם אולי מקבלים הנחיות (כמשת״פים). בתמונה שמפרסם המוסד נראים הבכירים ביותר באיראן, ביניהם הנשיא לשעבר אחמדינג׳אד, נשיא איראן המכהן פזשכיאן, שר החוץ האיראני עראקצ׳י ויו״ר הפרלמנט האיראני קאליבאף.

אחמדיניג'אד בטקס היום - צילום: תקשורת איראנית אחמדיניג'אד בטקס היום | צילום: צילום: תקשורת איראנית 10 10 0:00 / 0:11

בתוך כך, נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד תועד בטקס זיכרון למנהיג העליון שחוסל עלי חמינאי במתחם האימאם חומייני בטהרן. זאת על אף שאתמול דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי הוא מוחזק בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה ונמצא במעצר בית, אחרי שהשלטונות באיראן למדו על מגעיו עם ישראל.