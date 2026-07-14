טלטלה פוליטית פוקדת את הונגריה: הפרלמנט אישר אמש (שני) ברוב מוחץ של 139 תומכים מול 9 מתנגדים בלבד תיקון דרמטי לחוקה, שמטרתו להביא להדחתו המיידית של נשיא המדינה תמאש סוליוק. המהלך מגיע כחלק ממסע רחב היקף של ראש הממשלה החדש פטר מדיאר לפרק את המבנה השלטוני שהותיר אחריו קודמו בתפקיד, ויקטור אורבן, שמשל במדינה במשך 16 שנה רצופות.

מדיאר, שהשיג באפריל האחרון ניצחון מסחרר בבחירות עם רוב של למעלה משני שלישים בפרלמנט, מכנה את אנשי השלטון הקודם שנותרו בתפקידים מרכזיים "בובות על חוט" של אורבן. כוח פוליטי עצום זה מאפשר לו כעת להעביר שינויי חוקה מהותיים ולבטל את מורשתו של המשטר הקודם.

"משבר אמון חריף מצד הציבור"

התיקון החוקתי שאושר קובע כי כהונתו של הנשיא סוליוק, שמונה לתפקידו בשנת 2024 תחת שלטון אורבן, תופסק לאלתר בשל "משבר אמון חריף מצד הציבור". במקומו ימונה נשיא זמני לחמש שנים לכל היותר, או עד לכינונה של חוקה חדשה שמדיאר מתכנן להשיק בשיתוף העם ההונגרי בסתיו הקרוב.

התיקון כולל גם הוראות נוספות: פרישת חובה לכל השופטים מגיל 70, הגבלת כהונת חברי פרלמנט ל-12 שנים במצטבר, והגבלת כהונת ראש הממשלה ל-8 שנים לכל היותר. מדיאר מציג את המהלכים כחלק מ"טרנספורמציה" נרחבת של מערכת המשפט שלטענתו עוותה על ידי אורבן.

עימות ראש בראש: הנשיא מסרב, מדיאר מאיים

התיקון לחוקה קודם בפרלמנט לאחר שהנשיא סוליוק, שופט בכיר לשעבר בבית המשפט החוקתי, סירב בתוקף לדרישותיו החוזרות ונשנות של מדיאר לפרוש מרצון. מדיאר טוען כי הניצחון הסוחף בקלפיות העניק לו מנדט ברור מהציבור לביצוע "שינוי משטרי" מקיף, אך סוליוק מתבצר בעמדתו ומתעקש כי הוא דמות א-פוליטית.

אף שתפקיד הנשיא בהונגריה הוא ברובו ייצוגי, יש לו סמכויות מפתח לעכב חקיקה או להעבירה לבחינת בית המשפט החוקתי - יכולות שעלולות לשבש או להאט משמעותית את הרפורמות שמקדם מדיאר. במסיבת עיתונאים שכינס לאחר ההצבעה, הכריז מדיאר חגיגית: "ההצבעה הזו מסמנת את סיומו של עידן. קיבלנו מנדט ברור מהעם ההונגרי להתחיל בטרנספורמציה של מערכת המשפט המעוותת שהותיר אחריו אורבן".

התיקון המורה על הדחתו של הנשיא הונח כעת על שולחנו של סוליוק עצמו לחתימה. סוליוק הודיע כי פנה לקבלת חוות דעת מ"ועדת ונציה" - גוף הייעוץ המשפטי של מועצת אירופה. מנגד, מדיאר שיגר איום ברור: אם הנשיא יסרב לחתום על החוק, הקואליציה תפתח בהליכי הדחה רשמיים נגדו בפרלמנט והוא יודח בכל מקרה.

אורבן מספיד את הדמוקרטיה מהמונדיאל

מפלגתו של אורבן, "פידס", בחרה להחרים את הדיון וההצבעה לחלוטין, בעוד שהמפלגה עצמה צנחה מ-135 מושבים בפרלמנט היוצא ל-52 מושבים בלבד בבחירות האחרונות. אורבן עצמו, השוהה בימים אלו בארצות הברית לרגל משחקי גמר המונדיאל, לא נותר חייב ופרסם פוסט חריף ברשתות החברתיות.

בפוסט הציג אורבן תמונה קודרת של מדיאר לצד הכיתוב המהדהד: "הונגריה הדמוקרטית, 1990-2026". "היום הם פוגעים בנשיא הרפובליקה, מחר הם יכולים לעשות את זה לכל אזרח במדינה", כתב אורבן. "עריצות אינה מסוגלת לסבול ביקורת או פיקוח... אם הנשיא יודח בכוח - להונגריה יש זכות מלאה להתנגד, ואנחנו אכן נתנגד!"

מהפכה בשידור הציבורי: התנצלות היסטורית

המהלכים של מדיאר לא נעצרים במסדרונות הפרלמנט אלא מגיעים גם אל גופי התקשורת. בשבוע שעבר מינה מדיאר הנהלה חדשה לרשות השידור הציבורית, והורה על החשכה זמנית של שידורי ערוץ הטלוויזיה הממלכתי המוביל M1. במהלך ההחשכה הופיעה על המסכים כתובית התנצלות חסרת תקדים: "לשידור הציבורי אסור לשקר. אנו מבקשים סליחה מהציבור על כך שבמשך שנים ארוכות עשינו זאת למרות זאת! השידור הציבורי עובר כעת שינוי מבני כדי להבטיח עצמאות ואמינות בעתיד".

המהלך נתפס כסגירת חשבון סמלית עבור מדיאר. במהלך קמפיין הבחירות שלו, נאסר עליו כליל להופיע בכלי התקשורת הממלכתיים שנשלטו על ידי נאמני אורבן. רק יממה לאחר ניצחונו ההיסטורי, הוא הורשה לראשונה להתראיין בתחנת הרדיו הציבורית ובטלוויזיה, שם ניהל עימותים חזיתיים מול המראיינים בשידור חי.