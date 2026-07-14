ח"כ חנוך מילביצקי ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

משבר חריף פרץ בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ חנוך דב מילביצקי (הליכוד) דחה היום (ג') בחריפות את עמדת היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שלומית ארליך. במכתב תגובה נוקב, הבהיר מילביצקי כי שלוש הצבעות על העברות תקציביות בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים הן חוקיות לחלוטין, וכי לא יתקיים בהן דיון נוסף.

"לא יתקיים בהן דיון נוסף, הן חוקיות למהדרין, ובזה תם ונשלם", כתב מילביצקי בתשובתו לארליך. במכתבו האשים את הייעוץ המשפטי בניסיון להפקיע את סמכותם של נבחרי הציבור: "לעיתים, הייעוץ המשפטי לוועדה נוטה להתבלבל ולחשוב שעמדותיו גוברות על החלטות נבחרי הציבור. ובכן, לא כך היא". השתלשלות העניינים: 24 שעות של משבר המשבר התפתח במהירות רבה על רקע סיום כנס הכנסת ופיזורה הצפוי לקראת הבחירות באוקטובר 2026. חברי הכנסת ולדימיר בליאק ונאור שירי ("ביחד") שיגרו מכתב דחוף ליו"ר מילביצקי, ובו מחו על הכללתן של שלוש פניות תקציביות מורכבות בסדר היום של ישיבת הערב, שעות ספורות בלבד לאחר שנשלחו לחברי הוועדה בדוא"ל וללא מסמכים נלווים. 112 אלף מתפקדים ב'דמוקרטים' - וכך זה משפיע על השוליים ברחוב החרדי דוד קליין | 11:59 1 היועצת המשפטית, עו"ד שלומית ארליך, גיבתה את חברי האופוזיציה ושלחה מכתב חריף למילביצקי. ארליך קבעה כי ההצבעות שנערכו בלילה אינן תקפות מאחר שהפניות פורסמו בניגוד לנוהל המחייב - הפצה יומיים מראש ובדיקה משפטית מקדימה - והוגשו ללא חוות דעת על כספים קואליציוניים ובחריגה מהתקציב המאושר. בעקבות חוות הדעת המשפטית, פנה ח"כ נאור שירי ליועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, בדרישה חסרת תקדים לפתוח בהליכים להדחתו המיידית של מילביצקי מתפקידו כיו"ר ועדת הכספים, בטענה שהוא רומס באופן שיטתי את שלטון החוק והופך את הוועדה ל"חותמת גומי" של הממשלה.

ח"כ נאור שירי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"טובת האזרחים הוכפפה לגחמות אישיות"

במכתב התשובה ששיגר היום לעו"ד ארליך, דחה מילביצקי את הטענות על הפרת חוק והבהיר כי נוהל הוועדה מאפשר ליו"ר לחרוג ממנו בנסיבות מיוחדות - שבמקרה זה הן סוף כנס הכנסת והצורך למנוע פגיעה בשירות לאזרחים לאחר שהאופוזיציה סירבה להגיע להסכמות.

מילביצקי האשים את הייעוץ המשפטי בעיכוב מכוון של הפניות ובמניעים זרים: "אין זו הפעם הראשונה שבה את מכפיפה את טובת הוועדה ואת טובתם של אזרחי ישראל לגחמות ומאבקים אישיים שלך מול גורמים באגף התקציבים ו/או הייעוץ המשפטי של משרד האוצר".

יו"ר ועדת הכספים התייחס בפירוט לכל אחת משלוש הפניות התקציביות השנויות במחלוקת:

פנייה 100 (משרד המורשת - כ-63.3 מיליון ש"ח): מילביצקי דחה את הטענה כי הטעה את חברי הוועדה לגבי העמדת הפנייה להצבעה. לדבריו, הוא הבהיר כי יקיים דיון, והצבעה תתבצע אלא אם יו"ר הקואליציה יאשר מועד חלופי. הוא הוסיף כי חברי האופוזיציה לא עזבו את האולם בעקבות דבריו, וכי דווקא ארליך ועוזרה קמו ועזבו בהפגנתיות.

פניית עודפים 18-002 (רשויות מקומיות - כ-970 מיליון ש"ח): היו"ר הדגיש כי מדובר בכספים חיוניים לרשויות המקומיות בעת הזו. לדבריו, החריגה שנמצאה בסך 67.6 מיליון ש"ח היא "טכנית ורישומית בלבד", שנבעה מהפער שבין ביטול התקציב ההמשכי לאישור התקציב החדש, ועל כן אין מדובר בגירעון לא חוקי.

פנייה 21 (הוצאות שונות - סעיף 13): מילביצקי ציין כי מדובר בכספים המיועדים לאוכלוסיות מוחלשות - הקרן למודרי אשראי, נפגעי פרשת "יסלייס" והפיצויים לילדי תימן. הוא אישר כי לאור הצורך בדיון מעמיק נוסף, הוסכם עם האופוזיציה לכלול את הנושא במסגרת הדיון הבא של הוועדה שיתכנס לאחר פיזור הכנסת.

המכתב שוגר עם העתקים ליועמ"שית הכנסת שגית אפיק, ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, ולגורמים הבכירים במשרדי האוצר והמורשת. כעת ממתינים במערכת הפוליטית להכרעתה של יועמ"שית הכנסת, עו"ד אפיק, בשאלת חוקיות ההצבעות ובדרישת האופוזיציה להדחת היו"ר.