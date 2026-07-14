מטח רקטות שנורה מרצועת עזה - ארכיון ( צילום: Edi Israel/Flash90 )

במערכת הביטחון זוהה הבוקר (שני) ירי רקטי ממרכז רצועת עזה לכיוון הים, כך פורסם בחדשות 14. נכון לעכשיו, לא פורסמו פרטים נוספים לגבי הרקע לשיגור, כאשר לפי גורמים מדובר בניסוי כלים במסגרת מאמצי ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס לקראת מערכה רחבה יותר בהמשך מול ישראל.

הירי הנוכחי מתבצע בשעה שבחמאס מנסים לשקם את היכולות הצבאיות ואת אחיזתם השלטונית ברצועת עזה. לפני כחודשיים חשף גורם ביטחוני נתונים המעידים כי ארגון הטרור מעורב באופן ישיר ואקטיבי בהקמתו מחדש של השלטון המקומי ברצועה, המתיימר להיות "חדש". משחק כפול: שלטון צללים מאחורי חזית טכנוקרטית לפי אותו גורם, חמאס נוקט באסטרטגיה של "משחק כפול" מול הקהילה הבינלאומית ומדינות המערב: מצד אחד הוא מפגין נכונות מדומה לבצע שינויים בצמרת ההנהגה המקומית, אך מן הצד השני הוא פועל מאחורי הקלעים כדי להבטיח את המשך שלטונו ולבסס את השפעתו בשטח. צבא ארה"ב חושף: כך נראה הנשק החדש שהשמיד בסיס איראני במצר הורמוז אליהו לוי | 13.07.26 הסנאטור שמת 'עני': למרות 31 שנה בקונגרס - כך נראה חשבון הבנק של גרהאם ישראל גרוס | 13.07.26 מהנתונים שנחשפו בנוגע למצב השלטון האזרחי והמוניציפלי בעזה, עולה תמונה של שיקום משמעותי של מוסדות חמאס. מתוך 25 רשויות מקומיות שהיו תחת שליטת הארגון בעבר, 20 כבר שבו לפעול באופן פעיל. כמו כן, מתוך 23 משרדי ממשלה של חמאס, 17 חזרו לתפקד. אחת הדוגמאות הבולטות למשחק הכפול של חמאס היא התנהלותו מול הוועדה החדשה לניהול רצועת עזה, גוף טכנוקרטי שהקמתו הוכרזה כחלק מיישום שלבי הסדרה עתידיים ברצועה. למרות ההצהרות הרשמיות, חברי הוועדה עדיין שוהים במצרים וטרם נכנסו לעזה כדי להתחיל בפעילות מעשית בשטח.

מדינה במלחמה - עזה | ארכיון ( צילום: אשר רוט )

חמאס מציג כלפי חוץ נכונות להעביר את סמכויות הניהול לוועדה זו, ואף הנחה עשרות אלפי עובדים אזרחיים ואנשי מנגנוני ביטחון לשתף פעולה עם הממשל החדש תוך הבטחה לשלבם בו. בפועל, הארגון מנסה לכפות את תנאיו: בחמאס שואפים לשלב כעשרת אלפים מאנשי מנגנוני הביטחון שלהם בכוח השיטור האזרחי העתידי, בטענה שהדבר ימנע מהם להצטרף לגורמים קיצוניים יותר.

מנגד, גורמים רשמיים בארצות הברית מבהירים כי בידיהם מידע מקיף ומיפוי מדויק של פעילי חמאס שלקחו חלק במתקפת ה-7 באוקטובר ובזרוע הצבאית, וכי איש מהם לא יורשה לקחת חלק בכוחות השיטור או הניהול של הרצועה. חמאס מתעקשת כי אנשיה ימשיכו לשרת תחת הוועדה החדשה, חרף התנגדותם של חברי הוועדה עצמה.

משילות אזרחית וביטחונית דה-פקטו בשטח

בעוד השלטון הרשמי החדש מתעכב, חמאס מנצל את הוואקום השלטוני כדי לבסס משילות אזרחית וביטחונית אקטיבית בשטח. המשרד לפיתוח חברתי של חמאס השיק מבצע סיוע רחב היקף למשפחות נזקקות, אלמנות מלחמה ומשפחות של עצורים. המבצע ממומן באופן אירוני מכספים שהוחרמו מסוחרים מקומיים שהואשמו בהפקעת מחירים ובניצול צרכי התושבים במהלך הלחימה.

במקביל, משטרת חמאס, בשיתוף משרדי התחבורה והביטחון הלאומי שלה, החלה בקמפיין אכיפה קפדני הכולל בדיקת רישיונות של משאיות ונהגים ברחבי הרצועה, והתרתה מפני צעדים מחמירים הכוללים קנסות והחרמת כלי רכב. מנגנוני הביטחון של חמאס מנהלים מרדף עיקש וקטלני נגד פעילי מיליציות מקומיות הזוכות לתמיכת ישראל. מספר מפקדים ופעילים בולטים במיליציות אלו כבר חוסלו במארבים ובמבצעים ממוקדים של הארגון.

חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025 ( צילום: עבד רחים חטיב/Flash90 )

שיקום צבאי מואץ וייצור אמצעי לחימה

במערכת הביטחון בישראל מזהירים כי חמאס, ובפרט הזרוע הצבאית שלו, מנצלים את הפסקת האש ואת חוסר הוודאות הפוליטית כדי להתעצם צבאית וכלכלית, במטרה להישאר הכוח הדומיננטי ברצועה ב"יום שאחרי". מיד עם כניסת הפסקת האש לתוקף, החל חמאס במבצע מרוכז לאיסוף אמצעי לחימה, רקטות וציוד שננטש. המאמץ מתמקד במיוחד באיסוף אלפי פגזים ופצצות של צה"ל שלא התפוצצו (נפלים), המשמשים להם כמקור עיקרי לחומרי נפץ.

על פי הערכות ביטחוניות, חמאס חזר לייצר אמצעי לחימה בתוך הרצועה. אף שהייצור מתנהל בהיקף מצומצם יותר ובמשאבים דלים בהשוואה לתקופה שלפני אוקטובר 2023, המאמצים מתמקדים בייצור המוני של מטעני חבלה, לצד ניסיונות לייצר פצצות מרגמה, רקטות לטווחים שונים ופגזים נגד טנקים.

מנגד, בכלי תקשורת פלסטיניים טוענים כי הדיווחים בישראל על התעצמות חמאס נועדו להכשיר את הקרקע הציבורית והבינלאומית לחידוש הלחימה וכפיית פירוק הנשק בכוח. כך או כך, הירי הבוקר אל הים מוכיח כי מנגנון ייצור הרקטות והניסויים של חמאס חזר לפעילות.

לאחרונה חיסל צה"ל את יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט במהלך הטבח למחנה רעים שבעוטף עזה. לאורך כל תקופת המלחמה המשיך המחבל לפקד על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים מול כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. בתקופה האחרונה עסק חמדאן בקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ובגיוס מחבלים חדשים לארגון הטרור במטרה לשקם את יכולותיו של חמאס ברצועה.

בסוף השבוע התרחש אירוע חמור נוסף במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, כאשר מחבלי חמאס פלשו בכוח למתחם חלוקת מזון של תוכנית המזון העולמית (WFP) של האו"ם. המחבלים השתלטו על המקום, תקפו פיזית שני נהגי משאיות שהובילו משלוחי סיוע, ואילצו את האו"ם להשבית את הפעילות במתחם שסיפק מענה יומיומי לאלפי משפחות נזקקות. יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסמה גינוי תקיף: "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא מוכן לנקוט בכל אמצעי, נפשע ככל שיהיה, כדי לנכס לעצמו את הסיוע ההומניטרי המיועד לאזרחים".