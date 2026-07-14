מתיישב ביהודה ושומרון, עמלי התורה ( צילום: אריה לייב אברהמס, חיים גולדברג /Flash90 )

סערה פרצה ברחוב החרדי בעקבות חשיפת מסמכים רשמיים של מזכירות הממשלה, המפרטים את החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. המסמכים חושפים פריסה מלאה של תקציבים להקמה, הסדרה ופיתוח תשתיות של עשרות יישובים ונקודות התיישבות ביהודה ושומרון - בהיקף כולל של 1.325 מיליארד שקלים.

החשיפה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד עבור היהדות החרדית. בזמן שהיכלי התורה והישיבות נרדפים בכל דרך וסופגים סנקציות כלכליות קשות וקיצוצים חסרי תקדים, בציבור החרדי נשמעת ביקורת נוקבת כלפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בעוד שר האוצר אומנם אינו מוביל באופן אקטיבי את הסנקציות המשפטיות נגד עולם התורה, הוא נותן להן יד רחבה ומאפשר את מימושן בחתימת ידו, בעוד שבמקביל הוא פועל בנחישות להקצאת משאבי עתק חסרי תקדים למגזר הבית שלו. פריסת התקציבים: מיליארד וחצי למגזר הכפרי על פי החלטה מספר ב/260 של הקבינט, שהתקבלה ביום 14.06.2026, המדינה תקצה סך כולל של 1,315 מיליון ש"ח (1.315 מיליארד ש"ח) בפריסה שווה על פני השנים 2027–2029, לצד תקציב ראשוני של 10 מיליון ש"ח שכבר מוקצה בשנת 2026. מקור תקציבי זה מתבסס על החלטת הממשלה מס' 4246 מיום 11.06.2026. בג"ץ דן היום בביטול זיכוי המס לישיבות: הדיון הסתיים לאחר שעה קלה דוד ישראלי | 13.07.26 התקציב מחולק באופן קפדני בין משרדי הממשלה השונים לצורך הקמת אתרים זמניים במרחב הכפרי ביהודה ושומרון. משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, בראשות השרה אורית סטרוק, יקבל 2.5 מיליון ש"ח בשנת 2026, וסכום עתק של כ-718 מיליון ש"ח בפריסה שווה בין השנים 2027–2029. תקציב זה מיועד לאיתור וגיבוש גרעיני התיישבות, רכישת מבנים יבילים (קרוונים) כולל הצבתם בשטח, חיבורם לתשתיות פנים והסדרת רכיבי הביטחון. משרד הבינוי והשיכון יקבל 7.5 מיליון ש"ח בשנת 2026, וסך של כ-491 מיליון ש"ח בפריסה שווה בין השנים 2027–2029 לצורך תכנון האתרים הזמניים ופיתוח התשתיות הנדרש. בנוסף, יוקצו 66 מיליון ש"ח בפריסה שווה בין השנים 2027–2029 עבור מרכיבי ביטחון זמניים ליישובים, ומשרד החקלאות וביטחון המזון יקבל 10 מיליון ש"ח בשנת 2027 לצורך גיבוש מענה תכנוני-הנדסי לניהול סיכוני שיטפונות ונגר באזור.

תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

מפת ההתיישבות החדשה: 34 יישובים ונקודות קבע

החלטות הקבינט מפרטות רשימה ארוכה וחסרת תקדים של יישובים חדשים שיזכו להקמה, להסדרה או להקמה מחדש תחת המועצות האזוריות ביהודה ושומרון. במסגרת החלטה ב/243 מיום 25.03.2026, אושרה הקמתם והסדרתם של היישובים הבאים, שיקבלו סמלי יישוב עצמאיים.

במועצה האזורית שומרון יוקמו היישובים החדשים "אלוני שומרון", "רום גלבוע", "עמק דותן", "מעיינות", "צאלון", "נועה", "צפנת", "נופי ים" ו"תענך". במועצה האזורית מטה בנימין יוקמו היישובים החדשים "דיה", "זיבדה", "מבואות יהושע", "נאות הרים", "רמתיים צופים" ו"נטוף", לצד הסדרת מעמדו של היישוב "יישוב הדעת" כיישוב רשמי במועצה.

במועצה האזורית הר חברון יוקמו היישובים החדשים "מעלה ענב", "כרמי יהודה" ו"מגד", לצד הסדרת מעמדו הרשמי של היישוב "מצפה יאיר". במועצה האזורית ערבות הירדן (בקעת הירדן) יוקמו היישובים החדשים "חיותה", "מבוא תרצה", "יצורי", "אלישע", "מבוא השמש", "ראשש" ו"גיבורי דוד". במועצה האזורית גוש עציון יוקמו היישובים החדשים "משואות הר", "שיזף", "גבעות עדולם", "מעלה ערוגות", "מצפה דרגה" ו"גד נתן", ובמועצה האזורית מגילות ים המלח יוקם היישוב החדש "בית צוער".

הקמה מחדש של יישובי צפון השומרון

החלטה ב/216 מיום 11.12.2025 מוסיפה לרשימה שורה של החלטות דרמטיות נוספות. בין היתר, אושרה הקמתם מחדש של היישובים "גנים" ו"כדים" כיישובים עצמאיים תחת המועצה האזורית שומרון. כמו כן, אושרה הקמת היישובים "שלם", "הר בזק", "טמון", "ריחנית" ו"ראש העין מזרח" בשומרון, וכן "כוכב השחר צפון", "משעולי" ו"נוף גלעד" בבנימין.

בנוסף, אושרה הסדרת מעמדם של היישובים "קידה", "אש קודש" (בנימין) ו"פני קדם" (גוש עציון). כמו כן, תוקנה החלטה קודמת ואושר פיצול היישוב "גבעות הרואה" לשני יישובים נפרדים ועצמאיים: "גבעת הראל" ו"גבעת הרואה". בערבות הירדן, הר חברון וגוש עציון יוקמו היישובים "אלנבי" ו"ייט"ב מערב" בבקעת הירדן, "נחל דורן" בהר חברון, וכן "יציב" ו"יער אל קרן" בגוש עציון.

סמוטריץ' ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מנגנון הביצוע והקצאת הקרקעות

על פי ההחלטות, על שר הביטחון והשר הנוסף במשרד הביטחון להורות לגורמים המוסמכים להכין את עבודת המטה, לבחון את ההיבטים המשפטיים, הקנייניים, התכנוניים והסביבתיים, ולקדם את תוכניות הבנייה במוסדות התכנון המוסמכים.

הממונה על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון יקצה את הקרקעות הנדרשות לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית, במסגרת הסכמי הרשאה ארוכי טווח. הקרקעות הללו ישווקו וינוהלו על ידי החטיבה להתיישבות. תנאי מהותי להקמת האתרים הזמניים יהיה אישור תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה בפועל, לאחר קביעת תחום השיפוט של היישוב, וכניסת התושבים תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מהמפקד הצבאי של האזור.

בציבור החרדי מביעים תרעומת כבדה על הניגוד הבוטה בין הקצאת משאבי העתק למגזר ההתיישבות לבין הקיצוצים הקשים שסופג עולם התורה. "בזמן שהישיבות נחנקות כלכלית ובחורי הישיבות נעצרים ונשלחים לכלא, סמוטריץ' מזרים מיליארדים למגזר שלו", מסר גורם בכיר במפלגה חרדית. "זה לא רק עניין של תקציבים - זו שאלה של סדרי עדיפויות. מי שתורת ישראל הייתה נתונה בראש מעייניו לא היה מתנהג כך".