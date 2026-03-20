מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' ועד להפסקת האש בחודש 10/2025 החשב הכללי גייס חוב ממשלתי שהסתכם לכ-524 מיליארדי ש"ח, כעת החשב הכללי מפרסם כי יש ביקושי שיא לגיוס החוב הממשלתי ב-2025; יחס החוב לתוצר עלה ב-0.9% בלבד (חדשות כלכלה)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)
לאחר מגעים ליליים בין שר הביטחון לשר האוצר הושגה הסכמה על מסגרת מצומצמת, שתתבסס על הפעלה שנתית ממוצעת של ארבעים אלף אנשי מילואים. צה"ל יידרש להתייעלות, בעוד מאות מיליונים יופנו לחיזוק ביטחון ביהודה ושומרון ולפרויקטים בגבול המזרחי (חדשות)
בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם באוצר במסגרת תקציב 2026, מאיים לייקר אותן עוד יותר | במידה וחברות התעופה יגלגלו את המס לצרכן, הנוסעים עומדים לשלם תוספת של למעלה מ-500 שקלים (!) לנוסע | באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה (תעופה, כלכלה)
האם סוף סוף הגיע הצדק המיוחל לנכים ובעלי המוגבלויות? לנוכח הזינוק החריג במספר תווי הנכה, שהוצמדו כבר ל־18% מכלי הרכב, טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה ועוסקת בנושא, מציעה מספר צעדים להתמודד עם התופעה: להעביר את סמכות האישור מרשות הרישוי לגופים רפואיים מוסמכים ולבצע בדיקה מחודשת של תווי נכה קיימים | כל הפרטים (בארץ)
כמעט רבע טריליון שקל של אבדן מזון בעשור האחרון, המשרד להגנת הסביבה הציג תכנית לצמצום חלק מהאובדן אך היא עדיין לא תוקצבה | האוצר: "התכנית להצלת מזון, גרנדיוזית ושנויה במחלוקת והתקציב דמיוני והזוי" (כנסת, כלכלה)
חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס היא הראשונה לפרסם תגובה רשמית לסיום המלחמה בעזה. לפי ההערכה, כלכלת ישראל צפויה לצמוח ב־2.5% השנה וב־4.5% בשנה הבאה – אך שדרוג הדירוג ייעשה רק אם ההסכם ייושם במלואו, ובייחוד בתחום שיקום הרצועה (כלכלה)