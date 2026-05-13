שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

יומן הפגישות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשנים 2024–2025, שנחשף רק לאחר עתירה משפטית של התנועה לחופש המידע, מעלה תמונה מורכבת של סדרי העדיפויות של השר. הנתונים שפורסמו בעיתון 'הארץ' מצביעים על פער משמעותי בין היקף המפגשים עם גורמים מפלגתיים והתיישבותיים לבין הדרג המקצועי במשרד האוצר.

על פי הנתונים, הדמות שנפגשה עם השר בתדירות הגבוהה ביותר בשנת 2024 היא יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, עם 53 פגישות מתועדות. בתדירות גבוהה נפגש השר גם עם יהודה אליהו, ידידו הקרוב וראש מנהלת ההתיישבות לשעבר (כיום מנהל רשות מקרקעי ישראל) - כ-34 פעמים ב-2024 ומספר דומה ב-2025, רובן בארבע עיניים. פער דרמטי מול הדרג המקצועי לעומת התדירות הגבוהה של המפגשים המפלגתיים, עם יוגב גרדוס, הממונה על אגף התקציבים והדמות המרכזית בבניית תקציב המדינה, תועדו ב-2024 שלוש פגישות עבודה בלבד, ומספר זהה ב-2025. גם עם החשב הכללי לשעבר, יהלי רוטנברג, המפגשים היו מעטים יחסית - 17 פגישות ב-2024 ו-7 בלבד ב-2025. הפער בין היקף המפגשים מעלה סימני שאלה בנוגע למידת השקעתו של השר בניהול המקצועי של המשק לעומת עיסוקיו הפוליטיים והמגזריים. כזכור, בתקופה זו התמודדה הכלכלה הישראלית עם אתגרים משמעותיים הנובעים מהמצב הביטחוני והמלחמה.

בימי הורדות הדירוג - ביקורים בישיבות

בדיקת סדר יומו של השר סביב אירועים כלכליים קריטיים מעלה תמונה מעניינת. בפברואר 2024, לאחר הורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת מודי'ס, לא נרשמו ביומן דיונים עם הנהלת האוצר. במקום זאת, עסק השר בשיחות פוליטיות, ביקור בישיבות וסבב ראיונות בתקשורת.

בספטמבר 2024, כאשר מודי'ס ביצעה הורדת דירוג דרמטית של שתי דרגות בבת אחת, עסק סדר יומו של השר בבחירות לרבנות הראשית, פגישות עם רבנים וטקסים של מוסדות חינוך. גם במקרה זה לא תועדה ישיבת הנהלה מקצועית בנושא הכלכלי הבוער.

המאבק על השקיפות

חשיפת היומן לא התבצעה מרצון. לשכת השר נמנעה ממסירת המידע לבקשת התנועה לחופש המידע, ורק לאחר הגשת עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים הסכימה הלשכה להעביר את הנתונים. עו"ד דן רוזנטל מהתנועה לחופש המידע מסר כי עצם הצורך בהליכים משפטיים כדי לחשוף את סדר יומו של השר מעיד על הניסיון להסתיר מהציבור את אופי פועלו.

לדברי רוזנטל, יומן הפגישות הוא הכלי המדויק ביותר להבנת סדרי העדיפויות האמיתיים של נבחר ציבור. לשכת שר האוצר בחרה שלא להגיב לפרטי הידיעה.