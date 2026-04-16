מלאכי מונה למנכ"ל האוצר: "איש מקצוע מהמעלה הראשונה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) על מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר, על רקע סיום כהונתו של המנכ"ל היוצא אילן רום.

מלאכי, המכהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל משרד האוצר וכחבר הנהלת המשרד, צפוי להיכנס לתפקיד לאחר אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה והממשלה.

המינוי מגיע בתקופה רגישה עבור משרד האוצר, כאשר הכלכלה הישראלית מתמודדת עם אתגרים כלכליים וביטחוניים משמעותיים. סמוטריץ' הדגיש כי בחר במלאכי מתוך רצון לשמור על יציבות ורציפות תפקודית במשרד, תוך הסתמכות על היכרותו העמוקה של מלאכי עם עבודת המשרד ועל ניסיונו הרב.

ניסיון עשיר בעבודת הממשלה

ישראל מלאכי (49) מביא עימו היכרות מעמיקה עם משרד האוצר על אגפיו השונים וניסיון עשיר בעבודת הממשלה, השלטון המקומי, המגזר השלישי, והממשקים שביניהם. למלאכי היכרות עמוקה עם תחומי הרגולציה, ועם תהליכים ממשלתיים ופרלמנטריים מורכבים.

בשלוש וחצי השנים האחרונות בתפקידו כמשנה למנכ"ל, שימש מלאכי יד ימינו של המנכ"ל והוביל מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה. כמו כן, הוא הוביל את תחומי השלטון המקומי ועוד, בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע במשרד וביתר משרדי הממשלה.

רקע מקצועי מגוון

בעברו כיהן ישראל מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, וכחבר דירקטוריון בקק"ל וחבר ועדת הכספים בארגון. הניסיון המגוון שצבר בשלטון המקומי ובארגונים ציבוריים מעניק לו בסיס רחב להובלת משרד האוצר בתקופה מורכבת זו.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "מה שנדרש למשרד האוצר ולכלכלת ישראל כעת הם יציבות ורציפות תפקודית. מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל המשרד הוא טבעי ומתבקש, המשך ישיר לתפקידו כמשנה למנכ"ל אותו הוא מבצע על הצד הטוב ביותר, בכשרון ובהצלחה רבה".

סמוטריץ' הוסיף: "ישראל מלאכי הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה שתרם עד כה רבות לעשיית המשרד והוא מביא עימו היכרות משמעותית עם עבודת המשרד על אגפיו השונים. אני בטוח שיחד עם שדרת הניהול המצויינת במשרד האוצר הוא יידע להוביל את העבודה במקצועיות ובמסירות למען הצלחת מדינת ישראל ואזרחי ישראל כולם".

מינויו של ישראל מלאכי יובא לאישור הממשלה בזמן הקרוב, לאחר אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה. המינוי מגיע בתקופה שבה משרד האוצר מתמודד עם אתגרים כלכליים משמעותיים, כולל ניהול קרן העושר של ישראל והסדרת פיצויים לעובדי המגזר הציבורי בעקבות המצב הביטחוני.