סמוטריץ' מקפיא כספי הרשות: 590 מיליון לחובות, היתרה מוקפאת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע הבוקר (שני) על המשך המדיניות התקיפה שלו כלפי הרשות הפלסטינית, והורה שלא להעביר לרמאללה את כספי המיסים שישראל גובה עבורה גם החודש. מתוך סכום כולל של למעלה מ-740 מיליון ש"ח שהצטברו, החליט השר לקזז באופן מיידי כ-590 מיליון ש"ח.

הכספים שיקוזזו יועברו ישירות לכיסוי חובותיה התופחים של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל הישראלית, לתאגידי המים ולגורמי איכות הסביבה. במקביל, קוזזו הסכומים אותם מייעדת הרשות להעברה למשפחות מחבלים ולאסירים ביטחוניים, כחלק מהמלחמה הכלכלית בעידוד הטרור. הקפאת היתרה: "לא נשמש צינור חמצן" מעבר לקיזוז החובות, הורה שר האוצר להקפיא את יתרת הסכום, בהתאם למדיניות שהוא מוביל מזה כשנה. ההקפאה נובעת מהמשך פעילותה של הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, הכוללת ניסיונות להוצאת צווים נגד בכירים ישראלים ותמיכה בהליכים משפטיים בבית הדין בהאג. בדרג המדיני הבהירו כי מדובר בצעד הרתעתי שנועד להבהיר להנהגת הרשות כי למעשיהם יש מחיר כלכלי כבד. "ישראל לא תשמש כ'צינור החמצן' של מי שפועל להשמדתה בדרכים דיפלומטיות או צבאיות", נמסר מהדרג המדיני.

סמוטריץ': "כל שקל לעידוד טרור ייעצר"

שר האוצר סמוטריץ' הדגיש בהצהרתו כי המדיניות של משרדו ברורה ובלתי מתפשרת: "כל שקל שמיועד לעידוד טרור או לפעילות עוינת נגד אזרחי ישראל ייעצר ויקוזז". לדבריו, הממשלה פועלת באחריות כדי להבטיח שהכספים יופנו לשמירה על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל במקום לממן טרוריסטים.

"מי שבוחר להילחם במדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולתמוך בטרור – יישא במחיר", סיכם השר. יצוין כי זו המשך מדיניות עקבית שמוביל שר האוצר מאז כניסתו לתפקיד, במסגרת המאבק הכלכלי בטרור.

רקע: מאות מיליונים למחבלים

כזכור, במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay – תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם. על פי נתונים שהוצגו בקבינט המדיני ביטחוני, מתוך הכספים שהועברו 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים.

השרה אורית סטרוק אמרה בדיון בקבינט: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה – נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב". ראש השב"כ לשעבר, השר אבי דיכטר, הוסיף: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון".