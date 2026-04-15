קרן אזרחי ישראל רשמה תשואה של 18.4% בשנת 2025

משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו היום (רביעי) את הדוח השנתי של הקרן לאזרחי ישראל לשנת 2025, המציג נתונים מרשימים על ניהול משאבי הטבע של המדינה. הקרן, שהוקמה לניהול הכנסות המדינה מהיטל על משאבי הטבע, רשמה תשואה נומינלית דולרית של כ-18.4% ותשואה ריאלית של 15.4%, זאת בשנה שהתאפיינה באתגרים ביטחוניים וכלכליים חסרי תקדים.

נכון ל-31 בדצמבר 2025, הסתכמו נכסי הקרן בכ-2.8 מיליארד דולר. במהלך השנה הופקדו בקרן תקבולים בסכום כולל של 350.7 מיליון דולר שמקורם בהכנסות המדינה על פי הוראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. במקביל, הקרן העבירה בשנת 2025 הקצאה שנתית לתקציב המדינה בסכום של 51.7 מיליון דולר בהתאם לחוק.

סמוטריץ': 'לא מתפתים לפתרונות של כאן ועכשיו'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "גם בשנה של מערכה ביטחונית מורכבת והוצאות לאומיות חסרות תקדים, מדינת ישראל וכלכלת ישראל הוכיחו אחריות וראייה ארוכת טווח. קרן העושר, שרשמה השנה תשואה יוצאת דופן של 18.4%, היא ההוכחה לכך שאיננו מתפתים לפתרונות של 'כאן ועכשיו'".

השר הוסיף כי "הניהול המקצועי והענייני הופך את משאבי הטבע של ישראל לעוגן אסטרטגי המבטיח יציבות פיננסית בין-דורית ואמון מצד השווקים הבינלאומיים". סמוטריץ' הודה לחבריו במועצת הקרן, לוועדת ההשקעות ולמחלקת ניהול הנכסים בבנק ישראל על עבודתם המקצועית והמסורה.

נגיד בנק ישראל: 'תכנון אסטרטגי לטווח רחוק'

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ציין כי "השנים האחרונות הציבו בפני כלכלת ישראל אתגרים חסרי תקדים. דווקא בתקופה כזו בולטת המשמעות של תכנון אסטרטגי לטווח רחוק, המהווה גורם מרכזי ביכולתו של המשק להתמודד עם המציאות המורכבת ולחזק את עמידותו לקראת האתגרים הבאים".

הנגיד הדגיש כי "גם השנה המשיכה הקרן לאזרחי ישראל למלא תפקיד חשוב בניהול הכנסות המדינה ממשאבי הטבע תוך שמירה על עקרונות השקעה ארוכי טווח. בנק ישראל גאה להוביל את ניהול נכסי הקרן וליטול חלק משמעותי בקידום התפתחותה ובהרחבת נכסיה".