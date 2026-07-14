גבעת זאב ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

ארגון הטרור חמאס בחר לתקוף חזיתית את המהלך הישראלי במרחב צפון מערב ירושלים. בהודעה מטעם הארגון, הוגדרה הפיכתה של גבעת זאב לעיר כצעד של תוקפנות מסוכנת וכחלק מתוכנית רחבה שנועדה לקבוע עובדות בשטח ולבסס את השליטה הישראלית באזור.

אך בעוד בחמאס מנסים לייצר לחץ תודעתי, בעיריית גבעת זאב בחרו למנף את הגינוי ולהפוך אותו לתעודת כבוד. ראש העיר יוסי אסרף הגיב לדברים בנחרצות והציב משוואה ערכית ברורה אל מול ארגון הטרור. "מול תרבות המוות - חזון של בנייה וחיים" "מול תרבות שמקדשת הרס ומוות, אנחנו מציבים חזון של בניין וחיים", הבהיר אסרף בתגובתו החריפה. "האויבים שלנו מנסים לעוות את המציאות, אבל גבעת זאב יושבת בלב נחלת שבט בנימין, סמוך לגבעון המקראית. אנחנו לא פולשים בארצנו, אנחנו בונים את העיר שלנו בדיוק על אותה אדמה שבה חיו, נלחמו ובנו אבותינו לפני אלפי שנים". צבא ארה"ב חושף: כך נראה הנשק החדש שהשמיד בסיס איראני במצר הורמוז אליהו לוי | 13.07.26 בלשכת ראש העיר רואים בעצם הגינוי הוכחה לכך שהאסטרטגיה של בנייה וקביעת עובדות חיוביות בשטח פועלת את פעולתה בהצלחה. אסרף הבהיר כי התשובה האמיתית לאיומי הטרור לעולם לא תסתכם בהצהרות רשמיות וריקניות, אלא במעשים המתרחשים בכל יום ויום ברחבי העיר.

יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

מנופים, מוסדות חינוך ומשפחות צעירות

ראש העיר הצביע על המנופים הפועלים במלוא המרץ באתרי הבנייה, על מוסדות החינוך החדשים שנפתחים ועל הגעתן של משפחות צעירות רבות הקובעות במקום את עתידן, כהוכחה הברורה ביותר לניצחון. "אנחנו כאן כדי להישאר, לגדול ולשגשג", הצהיר אסרף והבטיח לתושביו כי "גבעת זאב היא עיר ואם בישראל, וזו רק ההתחלה".

כזכור, אלוף פיקוד המרכז חתם על הצו הרשמי שמשדרג את מעמדו של היישוב הסמוך לירושלים ממועצה מקומית לעירייה מן המניין. המהלך ההיסטורי הגיע לאחר תקופה ארוכה של תנופת פיתוח אדירה וגידול דמוגרפי מואץ שהציב את גבעת זאב בין היישובים המתפתחים ביותר בארץ.

מנתוני הוועדה הגיאוגרפית שבחנה את המהלך עולה כי בעוד שמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין עומד על כ-25 אלף נפש, בפועל מונה כיום העיר החדשה כ-35 אלף תושבים - קפיצה דמוגרפית שמציבה את גבעת זאב בין קצבי הצמיחה המהירים והגבוהים ביותר בישראל.

נקודה אסטרטגית במפת ההתיישבות

המהלך האחרון, כך נראה, לא רק מעורר הדים ביטחוניים ומדיניים, אלא מבסס את מעמדה של העיר כנקודה אסטרטגית משמעותית במפת ההתיישבות סביב בירת ישראל. משרד הפנים קידם את המהלך לאחר שמנכ"ל המשרד, ישראל אוזן, אימץ באופן רשמי את המלצותיהם של הממונה על המחוז ביהודה ושומרון ושל הוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי.

התגובה הזועמת של חמאס, לצד המשך הבנייה והפיתוח בגבעת זאב, מעידה על המשמעות האסטרטגית של המהלך ועל הנחישות להמשיך ולבסס את הנוכחות הישראלית באזור עוטף ירושלים.